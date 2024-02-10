СМИ: Чернобыльские волки-мутанты развили у себя необычные свойства 10.02.2024, 11:21

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иллюстративное фото

Под влиянием радиации.

Волки-мутанты, бродящие по пустынным улицам Чернобыля, похоже, развили устойчивость к раку, и возможно, полученные результаты помогут ученым бороться с раковой болезнью у людей, пишет Sky News.

В 1986 году на Чернобыльской электростанции люди были эвакуированы из-за выброса радиации, вызывающей рак.

Однако дикие животные, такие как волки и лошади, бродят по пустошам спустя более 35 лет после катастрофы.

Исследователи из Принстонского университета в США посетили Чернобыль 2014 году и надели на волков радиоошейники, чтобы можно было отслеживать их перемещения и определить, насколько они подвергаются радиации.

Они также взяли образцы крови, чтобы понять, как тела волков реагируют на радиацию, вызывающую рак.

Исследователи обнаружили, что чернобыльские волки подвергаются воздействию радиации более 11,28 миллибэр каждый день на протяжении всей своей жизни, что более чем в шесть раз превышает установленный законом предел безопасности для человека.

Они также установили, что у волков изменена иммунная система, подобно больным раком, проходящим лучевую терапию, но, что более важно, они также выявили определенные части генетической информации животных, которые, по-видимому, устойчивы к повышенному риску рака.

В то же время исследование в последние годы было приостановлено в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину.