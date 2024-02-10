«Зачем я плачу этот налог?» 10.02.2024, 23:10

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Белоруска подняла важный вопрос.

Читательница сайта Charter97.org рассуждает на тему эффективности белорусской медицины:

— На днях мне исполнилось сорок лет, кажется, живи и радуйся жизни. Но что-то в моем организме пошло не так, и теперь у меня проблемы с высоким давлением. Обратилась в нашу районную поликлинику, мне прописали лекарство. Давление не регулируется, поменяли лекарства, но результата все равно нет.

На работе я уже несколько раз вызывала «скорую», приедут, сделают укол, снизят давление, выдадут листок нетрудоспособности на 3 дня – и продолжай работать.

Уже несколько месяцев хожу в поликлинику, сдала кровь и мочу на анализ, сделали кардиограмму. Вывод такой: все в норме, кроме давления.

Попросила дать мне направление в Боровляны на обследование. И в ответ услышала: «Зачем? Мы вас уже обследовали». И поставили диагноз: давление повышается из-за нервного напряжения на работе, поэтому оно и не снижается, потому что это давление от нервного перенапряжения.

Пошла к заведующей поликлиники с просьбой о направлении, но и там мне отказали. Говорит, кровь и мочу сдали, кардиограмму сделали, а значит, все возможные анализы провели, вот они, современные белорусские методы диагностики.

Хорошо, что еще остались частные центры, так что там можно хотя бы обследоваться по-человечески. Поэтому я беру деньги и еду в Минск. И мое положение пока не выглядит плохим, потому что деньги у нашей семьи есть: муж работает водителем-дальнобойщиком. Но я была бы с большей охотой растратила б их на своих четверых детей. Зачем я плачу налог на медицину? Складывается впечатление, что только с целью выдачи больничного.