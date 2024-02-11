На Мозырском НПЗ обнаружили «мать» и «отец» дракона 11.02.2024, 9:46

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Фотофакт.

Работники Мозырского НПЗ создали дракона в честь символа этого года по китайскому календарю, рассказали в телеграм-канале предприятия. На соединение металлических частей и монтаж «огня» им потребовалось полторы недели.

Инсталляция появилась в цехе № 10 «Очистные сооружения» Мозырского НПЗ. телеграм-канал предприятия называет «матерью дракона» работницу цеха Татьяну Гришкевич, а «отцом» — слесаря по ремонту Евгения Мартиновича.

«Времени было очень мало, но Татьяна сказала «надо!». В ход пошли ненужные обрезки арматуры и куски металла. Пересмотрел картинки, начал варить каркас и увлекся!», — рассказал Мартинович.

В итоге все пошло не по плану, согласно которому должен был быть сварен каркас, который после покрыли бы драпировкой. «Но наш мастер по железу включил свой талант и сотворил такой шедевр! Мне осталось добавить «огоньку», — отметила Гришкевич.

Как утверждает официальный телеграм-канал НПЗ, погладивших дракона ждут удача и богатство.