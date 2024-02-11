Басков занервничал из-за хоккейного скандала в Минске 12 11.02.2024, 10:49

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Дмитрий Басков

Лукашист вспомнил о «пацанах» и «дружбе народов».

Отстраненный от хоккея «сенатор» Дмитрий Басков пожаловался на поведение российских юниоров, которые после поражения от молодежной сборной Беларуси, отказались забирать призы.

«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны еще только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо и противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами. Что-то можно списать на неопытность и эмоции, горячую кровь, ведь умение достойно проигрывать и извлекать из поражений правильные уроки — целое искусство, и им эта сборная России пока не овладела», — заявил Басков.

Он также «напомнил» тренерам российской команды, что «воспитать хоккеиста — это не только обучить его катанию и владению клюшкой, но и привить ему правильные жизненные ценности и ориентиры, что особенно важно в нынешней политической ситуации в спорте в целом, и в хоккее, в частности».

Что случилось в Минске

Напомним, сборная Беларуси до 20 лет во время решающего матча турнира «Кубок Будущего» вела 3:0 у юниорской сборной России (U-18), потом проигрывала 3:5, но сумела победить в овертайме — 6:5.

Россияне якобы были недовольны качеством судейства и выразили это нежеланием брать награды, включая «салатницу» за 2-е место. Российские юниоры клали на лед награды, полученные из рук Баскова, который продолжает участвовать в различных хоккейных активностях, несмотря на бан.

За что отстранили Баскова

8 сентября 2021 года председатель Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрий Басков был дисквалифицирован на пять лет. IIHF отстранила его от участия во всех международных и национальных мероприятиях. В IIHF пришли к выводу, что функционер причастен к угрозам и дискриминации белорусских спортсменов по их политическим взглядам и злоупотребил своим положением с целью поддержки Александра Лукашенко. Международная федерация также отметила, что доказательства, представленные Белорусским фондом спортивной солидарности, дают основания считать, что Басков мог присутствовать на «Площади перемен» 11 ноября 2020 года. В тот вечер группа неизвестных напала там на минчанина Романа Бондаренко, который 12 ноября умер в больнице.