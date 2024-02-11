Необычный лифт в Могилеве шокировал белорусов 5 11.02.2024, 11:12

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Что в нем обнаружили?

В одном из лифтов в жилом доме Могилева заметили необычное оформление. Мало того, что он чистый и аккуратный, так еще на стенах размещены карта мира, таблица Менделеева и настенный календарь.

«Вот это лифт», — заявил автор на видео. Его ролик на ТикТоке оценили и другие белорусы и не только. Подавляющее большинство зрителей очень положительно отнеслись к идее оформлять кабины лифтов познавательными материалами. Ролик посмотрели 65 тыс зрителей и поставили более 4,5 тыс лайков.

«В доме живет директор школы», — предположил комментатор.

«Надо законом обязать все лифты такими чтобы были», — прокомментировал один из восхищенных зрителей.

«Таблицы умножения для комплекта не хватает», — предложила подписчица как еще разнообразить стены лифта.

Были и те, кто пожаловался, что в своем доме такое устроить не могут: «Просто, люди живут. Я к новому году подъезд украсила, через час все пусто. В доме 5 этажей и все свои, вот и делайте вывод».