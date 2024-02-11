«Моя цель — выйти замуж и уехать за границу» 1 11.02.2024, 19:41

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Как это — жить с родителями, когда тебе за 30?

«Наша Нiва» спросила у белорусов, каково это — жить в одной квартире с родителями, если тебе уже давно не 16. А также поинтересовались, почему не все стремятся быстро решить квартирный вопрос.

Андрей: «Если бы родители выносили мне мозг, конечно, я бы давно собрал вещи и уехал хотя бы в арендную квартиру»

С родителями живут только те, у кого нет денег? Андрей шутит, что своим примером опровергает этот стереотип. Парню 32 года, он работает в сфере IT, хорошо зарабатывает, имеет небюджетный автомобиль и может позволить себе не смотреть на цены в магазинах. Но уезжать из родительской трешки не спешит.

— Пожалуй, первая причина того, что я не хочу купить себе квартиру (хотя у меня уже приличная сумма накоплений) — это хорошие отношения с родителями. Если бы они выносили мне мозг, конечно, я бы давно собрал вещи и уехал хотя бы в арендную квартиру. Но так мы очень душевно разговариваем. Если бы я жил отдельно, созванивались бы по 100 раз в день.

Второй причиной парень называет нежелание привязываться к конкретному городу. Он не планирует уезжать из страны, но допускает мысль о том, что через пару лет ему захочется поработать где-нибудь еще, получить новый опыт.

— И что потом делать с этой квартирой? Сдавать в аренду? Я брезгливый человек, даже не представляю, как это пустить незнакомого жить в свою квартиру. Продавать? Лишний геморрой.

Кажется, что Андрей немного лукавит и далеко не на последнем месте для него стоит возможность не заниматься решением бытовых вопросов.

— Да, удобно, что я особо не думаю о том, что нужно купить и что приготовить. Мама может прислать мне список покупок — я без проблем все куплю. Но у меня не болит голова по поводу, что приготовить на ужин — я приезжаю домой и всегда есть что-то вкусное.

Чистые джинсы тоже сами собой появляются в шкафу, а когда он последний раз убирался в квартире, парень не может вспомнить.

— Маме нравится заботиться о нас с отцом, она никогда не просит помощи.

Андрей говорит, что некоторые друзья и коллеги шутят по поводу того, что он в свои 32 года живет с родителями. Но парень утверждает, что не обращает внимания. Он отмечает, что с личной жизнью у него проблем нет.

— Конечно, я не буду приглашать домой девушку на секс. И не буду ждать, когда родители поедут на дачу. Я недавно разошелся с девушкой, с которой мы были вместе полтора года. Я приезжал в гости в ее арендную квартиру, мог остаться на выходные. До этого я был в отношениях с девушкой, которая тоже жила с родителями. Тогда я периодически снимал номер в гостинице — это даже романтичнее.

Анна: «Моя цель — выйти замуж и уехать за границу»

Анне 39 лет, и она тоже живет с родителями. Честно признается, что сама зарабатывала немного и с ее доходов отложить на квартиру точно бы не получилось. Но шанс решить квартирный вопрос был.

— Мой брат работает в IT, он уже лет пять как живет в Европе. Семьи у него нет, на себя он не тратит особо — это тот человек, который и свободное время проводит дома за компьютером. Около года назад он дал мне деньги, чтобы я купила себе квартиру. Говорил, что может хотя бы я мужа отыщу.

Анна говорит, что жить вместе с родителями ей не очень нравится, несмотря на то, что особых конфликтов нет.

— Из-за бытовых вопросов у нас с родителями нет споров. Все же мы много лет живем вместе. За покупки в магазине рассчитываемся примерно по очереди, уборку дома делает тот, кто заметил, что стало грязно. Когда я начинаю готовить, то готовлю уже на всех — и мама с папой так же делают.

Но периодически все же пытаются учить тому, как надо жить, и это раздражает женщину. Подаренной братом квартирой Анна решила распорядиться по-своему.

— Я купила квартиру с неплохим ремонтом и мебелью, чтобы сразу можно было сдавать в аренду. Уволилась с работы, которая мне давно надоела — это дало мне больше времени на то, чтобы заниматься обустройством личной жизни. Сейчас живу на деньги от аренды плюс занимаюсь фрилансом.

Любовь Анна ищет в основном в интернете. Ее цель — выйти замуж и уехать за границу. Поэтому вопрос того, где встречаться с мужчиной, для женщины не очень актуален.

Антон: «Вполне возможно, что родители меня сами выселят, когда закончится ремонт»

Антон в 34 года пока что почти не имеет опыта жизни в отдельной квартире. Но с помощью родственников уже заканчивает строительство квартиры для себя. Парень говорит, что еще не решил окончательно, переедет туда или будет сдавать, чтобы со временем приобрести вместо однушки более просторную жилплощадь. Антон шутит:

— Вполне возможно, что родители меня сами туда выселят, когда закончится ремонт. Говорят, что я завидный жених и надо думать о создании семьи — и внуках для них. Я и сам уже думаю, что действительно стоит найти удобную для брака девушку, но что-то мне не везет.

Антон говорит, что как-то привык быть рядом с родителями: у семьи есть небольшой бизнес, и парень помогает с ним почти со времен университета.

— Мы и работаем вместе, и живем. Дома можем обсуждать рабочие вопросы, на работе — что нужно сделать дома. Мой старший брат давно уехал, Ему все это неинтересно. А мне нравится, что мы с родителями такие дружные. Надеюсь, моя будущая жена тоже станет частью нашей команды.

Парень соглашается с тем, что отсутствие собственной жилплощади было проблемой для обустройства личной жизни.

— Мне кажется, многих девушек в принципе отталкивает информация о том, что я живу с родителями. Не знаю, что это — меркантильность или влияние стереотипов? Слышал, что, например, в Испании это вполне нормально, когда дети только после 30 лет начинают думает о том, чтобы начать жить отдельно. Почему же в Беларуси это считается чем-то странным?

Антон признается, что не очень комфортно то, что не можешь пригласить девушку в гости, когда этого хочется. А говорить «Поехали к тебе» каждый раз — тоже так себе истории.

Не обошлось и без курьезов:

— Однажды я не рассказал девушке, что дома есть родители. Мы пришли довольно поздно — и сразу в мою комнату. Утром мама зашла ко мне, чтобы спросить, что я хочу на завтрак. Было лето, жара, и мы с девушкой лежали голые. Кажется, маму это не очень огорчило. А вот девушка посвятила мне полный возмущения пост на фейсбуке и потом удалила из друзей — я даже комментарии не все успел прочитать. Я не очень понял такую реакцию. Мать — это же не жена.

Дмитрий: «Бывшая жена говорила, что не может заниматься сексом, когда за дверью периодически кто-то ходит»

Дмитрию 39 лет. Он уже был женат — после свадьбы молодые люди тоже жили вместе с родителями мужчины. Семья осталась в той же квартире и после того как у Дмитрия и его жены появился ребенок. Сейчас они уже развелись, женщина вместе с пятилетней дочерью уехала к своим родителям.

— На самом деле не очень понимаю, почему все закончилось так печально. Конечно, в теории молодой семье нужно жить отдельно. Но что делать, если нет денег на квартиру? Веками белорусы жили большими семьями — теперь что изменилось? Почему привести жену к родителям стыдно?

Мужчина говорит, что они с бывшей женой пытались откладывать деньги на покупку своей квартиры, но зарплаты у обоих были не очень большие. После рождения дочери денег стало еще меньше. Периодически приходилось одалживать то у одних родителей, то у других.

— Не так уж плохо мы и жили. Все-таки у нас была отдельная комната, когда дочери исполнился годик, бабушка с дедушкой согласились поставить ее кровать у себя в комнате. Конечно, возникали какие-то спорные моменты: например, моему папе казалось, что мы тратим слишком много электричества и воды, он пытался учить нас экономить. Но ведь это обычная история. Моя мама не пускала жену на кухню. Она привыкла готовить на всех. Неужели это ужасно? Наоборот же удобно. Но во время очередного скандала бывшая жена заявила, что ее злит невозможность готовить то, что хочется.

Еще одна проблема, которая мешала молодой семье — это то, что родители Дмитрия привыкли ложиться спать поздно.

— Поэтому с интимной жизнью у нас было не очень весело. Бывшая жена говорила, что не может заниматься сексом, когда за дверью периодически кто-то ходит.

На вопрос, как он поступит, если еще раз решит жениться, Дмитрий разводит руками: денег на свою квартиру все еще недостаточно. Поэтому вариант только один: снова приводить жену в квартиру родителей.