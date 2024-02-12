Шаранговичу осталось набрать 10 баллов для повторения личного рекорда в НХЛ
- 12.02.2024, 1:06
В активе белоруса 20 заброшенных шайб.
Очередная результативная передача белорусского форварда помогла «Калгари» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2. Это четвертая подряд победа «пламенных» в НХЛ и третья кряду гостевая.
Нью-Йорк Айлендерс — Калгари Флэймз — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
Пауза на Матч звезд лиги явно пошла на пользу «Калгари». После шоу «огоньки» в ходе выездного турне победили «Бостон», «Нью-Джерси» и «Айлендерс» с общим счетом 14:6.
В матче с «Нью-Йорком» Егор Шарангович разжился «ассистом» — уже 16-м в нынешней «регулярке». Кроме того, в активе белоруса 20 заброшенных шайб.
Таким образом, до повторения персонального рекорда результативности за один сезон в НХЛ минчанину осталось набрать 10 очков. До этого лучшим показателем Шаранговича была сумма в 46 (24+22) баллов, которую Егор добыл в розыгрыше НХЛ-2021/22 в составе «Нью-Джерси Дэвилз». В текущем регулярном первенстве «Калгари» предстоит провести еще 30 поединков.