Шаранговичу осталось набрать 10 баллов для повторения личного рекорда в НХЛ 12.02.2024, 1:06

Егор Шарангович

В активе белоруса 20 заброшенных шайб.

Очередная результативная передача белорусского форварда помогла «Калгари» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2. Это четвертая подряд победа «пламенных» в НХЛ и третья кряду гостевая.

Нью-Йорк Айлендерс — Калгари Флэймз — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Пауза на Матч звезд лиги явно пошла на пользу «Калгари». После шоу «огоньки» в ходе выездного турне победили «Бостон», «Нью-Джерси» и «Айлендерс» с общим счетом 14:6.

В матче с «Нью-Йорком» Егор Шарангович разжился «ассистом» — уже 16-м в нынешней «регулярке». Кроме того, в активе белоруса 20 заброшенных шайб.

Таким образом, до повторения персонального рекорда результативности за один сезон в НХЛ минчанину осталось набрать 10 очков. До этого лучшим показателем Шаранговича была сумма в 46 (24+22) баллов, которую Егор добыл в розыгрыше НХЛ-2021/22 в составе «Нью-Джерси Дэвилз». В текущем регулярном первенстве «Калгари» предстоит провести еще 30 поединков.