Британский король впервые появился на публике после объявления о его болезни 12.02.2024, 3:03

Он поблагодарил британцев за поддержку.

Британский король Карл III впервые появился на публике после того, как Букингемский дворец объявил о том, что у монарха обнаружен рак, передает ВВС.

Король посетил церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, графство Норфолк, вместе со своей супругой, королевой Камиллой.

У ворот частного поместья, где находится церковь, собралось около сотни людей, но на территорию их не пустили.

Ранее Карл выразил сердечную благодарность за слова поддержки со стороны общественности в своем первом заявлении после того, как у него диагностировали этот недуг.

«Как известно всем, кто пострадал от рака, такие добрые пожелания являются величайшим утешением и поддержкой», — говорится в заявлении 75-летнего монарха.

Букингемский дворец рассказал о диагнозе Карла в понедельник.

Король лечится от рака (какого именно типа — не разглашается), и в настоящее время находится в своем поместье в Сандрингеме.

Болезнь его была обнаружена в январе, когда он проходил лечение в связи с увеличением простаты. Представители королевской семьи подтвердили, что это не рак простаты.

«Приятно слышать, что рассказ о моем собственном диагнозе помог повысить общественную осведомленность и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире», - написал Карл III благодарственном послании.

«Я всегда восхищался их неустанной заботой о других и преданностью своему делу, а теперь восхищаюсь еще больше благодаря моему личному опыту», — добавил он.

Король отказался от всех общественных мероприятий на время лечения, а старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского, взяли на себя некоторые его обязанности.

В среду он покинул Кларенс-Хаус в Лондоне и направился в свою резиденцию в Норфолке в сопровождении королевы. Его младший сын Гарри, герцог Сассекский, в тот же день прилетел из США, чтобы повидаться с отцом.

Королева ранее заявила, что ее муж «очень тронут письмами и сообщениями, которые приходили отовсюду». Выступая на мероприятии в соборе Солсбери в четверг, она сказала, что массовая поддержка была «очень ободряющей».

Принц Уильям также выразил благодарность за слова поддержки своему отцу, а также своей жене, принцессе Уэльской, которая восстанавливается после операции на брюшной полости. Ожидается, что она вернется к королевским обязанностям только после Пасхи.

Выступая на благотворительном мероприятии по сбору средств для лондонской службы скорой помощи, принц Уильям сказал, что эти слова значат «много для всех нас».

«Можно сказать, что последние несколько недель имели по большей части „медицинскую“ направленность», — добавил он.