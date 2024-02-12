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В Польше объявили самый высокий уровень гидрологической опасности

  • 12.02.2024, 4:57
В Польше объявили самый высокий уровень гидрологической опасности

Ситуация на реках обусловлена стоком дождевой воды и таянием снега.

11 февраля в связи с наводнениями Институт метеорологии и водного хозяйства Польши выдал предупреждения второй и третьей – наивысшей степени, передает «Польское радио».

Синоптик-гидролог Михал Сикора из Института метеорологии и водного хозяйства Польши пояснил, что ситуация на реках в основном обусловлена стоком дождевой воды и таянием снега в последние дни, а также в меньшей степени осадками:

«Предупреждения выданы для множества рек, в основном это водосборные площади среднего Одера, а также отдельные участки Одера и Варты. Некоторые реки в бассейне Вислы, притоки Сан, Бзура, Пилица, а также реки в Свентокшиском воеводстве, и, конечно, уже несколько недель традиционно водосборный бассейн Нарева и бассейн Буга, а также сама Висла».

Михал Сикора отметил, что гидрологическая ситуация постепенно стабилизируется, хотя местами она остается опасной. По прогнозам Институт метеорологии и водного хозяйства Польши, такое состояние сохранится до конца следующей недели из-за ожидаемых осадков.

Для побережья – как восточного, так и западного, включая Гданьский залив, Институт метеорологии и водного хозяйства Польши выдал предупреждения второго уровня. Однако для Щецинской лагуны действует предупреждение третьей степени.

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