В Германии Mercedes столкнулся с трактором Belarus 12.02.2024, 8:39

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Фотофакт.

В немецком городе Хельдрунген в федеральной земле Тюрингия произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes и трактора Belarus, пишет сайт «Беларусь и мир».

Авария случилась в субботу 10 февраля около 18.00 на двухполосной дороге между въездом на автобан А71 и круговой развязкой на трассе B86. По невнимательности 54-летний водитель Mercedes неправильно оценил скорость двигавшегося перед ним в том же направлении Belarus и из-за слишком высокой своей скорости врезался в него.

Легковой автомобиль и трактор получили общий ущерб на сумму около 18 тысяч евро. Водители, в том числе 37-летний мужчина, управлявший сельхозмашиной, были нетяжело травмированы. Им оказали медицинскую помощь. Место происшествия для разбирательства и эвакуации транспортных средств перекрывали примерно на 2 часа.