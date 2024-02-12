Российской экономике передали «привет» из эпохи Рейгана 12.02.2024, 8:52

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Арабы вытеснят РФ с нефтяного рынка, а экономика страны — под угрозой.

Россия демонстрирует экономический рост, но номинальные цифры прироста обеспечивают безумные затраты на производство оружия. В долгосрочной перспективе такая модель экономики ставит Россию под большую угрозу, пишет экономический обозреватель BBC Фейсал Ислам.

На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) заявил об устойчивости российской экономики к санкциям, повысив свой прогноз роста на этот год с 1,1% до 2,6%. Эти показатели достигнуты за счет военной мобилизации экономики: военные расходы составляют до 40% бюджета, что соответствует уровню позднего СССР.

В значительной степени российскую экономику спасает низкая эффективность нефтяных санкций. Добыча нефти в России остается на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки, что лишь чуть ниже довоенного уровня. Россия обошла санкции, купив «теневой флот» из сотен танкеров, которые теперь возят нефть в Индию и Китай.

Однако эксперты отмечают, что в этом году спрос на нефть и газ достигнет пиков, поэтому конкуренты из Персидского залива начнут добывать больше, вытесняя Россию с рынка.

Кроме того, производство танков и снарядов, которые безвозвратно теряются в Украине, хоть и добавляет цифр к статистическим показателям роста ВВП, на практике являются малопродуктивной частью экономики. Поэтому в долгосрочной перспективе российская экономика только теряет.

«Военная экономика России не может поддерживать долгосрочную перспективу, но выиграла стране дополнительное время», – отмечает обозреватель.