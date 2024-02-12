Сказка про белого бычка от Лукашенко 12.02.2024, 9:09

Не прошло и шестнадцати лет.

— В ближайшие год-полтора надо выходить на $1 млрд и смотреть вперед. Пока есть согласие между правительствами и главами государств, надо многое сделать, — заявил правитель Беларуси во время визита в Узбекистан.

И в очередной раз высказал опасения по поводу надежности молодого поколения:

— Надо «завязать» наши отношения. Молодежь завтра придет к власти — она другая. У них нет этого опыта, они не проходили этот путь, который мы прошли. У нас в памяти есть все. Поэтому надо это время не потерять.

Прозвучало крайне самонадеянно, учитывая то, как он и его поколение «проходили этот пункт». Кратко напомним тем, кто не в курсе или забыл, о чем речь, пишет «Салiдарнасць».

Впервые о миллиарде взаимной торговли заявил в далеком июне 2008-го тогдашний заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков.

Спустя восемь лет, в 2016-м, на встрече с Шавкатом Мирзиеевым Лукашенко сокрушался:

— Мы немножко отстали в отношениях, в экономике. Уверен, что в ближайшее время — год, два, три — мы обязательно уйдем от этого смешного товарооборота. У нас есть огромный потенциал. Мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нашей экономике.

В 2019-м он уже избегал конкретных цифр и делал обтекаемые заявления:

— Мы будем увеличивать товарооборот. Я помню свое обещание.

И вот не прошло и шестнадцати лет, как белорусские власти взялись за старое. «Сказка про белого бычка», глава посвящается солнечному Узбекистану.