Действительно ли собаки «завели» авто в Борисове? 6 12.02.2024, 9:19

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иллюстративное фото

Журналисты разобрались, кто виноват.

На одной из парковок в Борисове машина попала в ДТП, хотя водителя за рулем не было. Дело было ночью, пока все спали, пишет tochka.by.

Местная жительница лишь утром обнаружила, что ее авто врезалось в другую, рядом припаркованную машину. Соседи уладили дело между собой и разошлись. Но интерес остался: как такое вообще возможно.

После небольшого разбирательства всех собак повесили… на дворняжек, которые вроде бы просто отдыхали у автомобиля.

Журналист госТВ решил поехать в Борисов, чтобы пообщаться с местными. Оказалось, повреждения, который получила пострадавшая машина-такси незначительны: залом на бампере и немного ободранной краски.

Владелица автомобиля-виновника от комментариев отказалась. Говорит, для нее ситуация болезненная. По европротоколу она обязана выплатить таксопарку компенсацию.

А что там собаки?

Собаки "завели" машину в Борисове - видео: УВД Минского облисполкома / Telegram pic.twitter.com/aZPXqvYeqt — Фото/Видео (@FotoVid81878667) February 5, 2024

Местные жильцы по-разному отзываются о дворнягах. В большинстве сходятся: собаки добрые и безобидные, с ними даже играют дети. Привыкшие к четвероногим соседи регулярно их подкармливают.

Кто-то недолюбливает, однако никому собаки не мешают. Хотя одна женщина все же заявила, что животные собираются в стаю и даже покусали кого-то у подъезда.

Подобная попытка навести переполох во дворе случилась впервые. Максим, владелец такси, даже шутит, мол хотели сделать приятное соседке, а не вышло.

Кто виноват в ДТП?

На СТО изначально сделали вывод: это все собаки. Как передает корреспондент, в стае даже есть виновница, у которой отсутствует клок шерсти. Именно его нашли под капотом. А возможно – просто совпадение.

Однако журналист разузнала у механиков, что все не так однозначно. Если бы даже собаки перегрызли провода, маловероятно, что машина заведется.

Видео с камеры наблюдения оценили сразу несколько механиков. Определить, что именно случилось, не зная особенностей авто, сложно.

«Человек не поставил на ручной тормоз механическую коробку передач, и машина покатилась каким-то образом. Может быть, в этот момент там находились собаки – стечение обстоятельств. Испугались, заработала «аварийка», – говорит Виктор Кожух, директор СТО.

Не стоит забывать и о том, что для приведения машины в действие ключ должен быть в положении зажигания. Вывод: это никак не может сделать собака.

А если окажется, что именно животные все же нанесли ущерб, взыскать компенсацию можно с ЖЭУ через суд. Порядок во дворе – их ответственность.