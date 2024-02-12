В Минске уже продают тюльпаны: что с ценами 3 12.02.2024, 10:04

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Со свежестью и расцветками все в порядке.

Похоже, можно официально готовиться к весне (хотя бы календарной), первые тюльпаны уже подвезли в магазины. Со свежестью и расцветками все в порядке — смотрим, что в этом году с ценами, пишет onliner.by.

Тюльпаны на рынках и в магазинах обычно появляются как раз в первой половине месяца, так что тут без сюрпризов. Но интересно, что уже сейчас можно заметить цветы на акции — букет из 11 цветов за 42,48 рубля подешевел до 33,99 рубля.

В магазине были букеты по 9 и 7 тюльпанов, их продавали по 27,99 рубля и 21,99 рубля.

Получается, один цветок чуть дороже 3 рублей (в переходах метро перед выходными предлагали тюльпаны по 4 рубля за штуку). В прошлом году в начале февраля мы видели их тоже от 3 рублей за штуку.

Вероятно, к 8 марта цветы еще могут подешеветь.