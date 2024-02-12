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Срочно госпитализирован российский юморист Петросян

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  • 12.02.2024, 10:08
  • 8,558
Срочно госпитализирован российский юморист Петросян

Его экстренно доставили в больницу.

Российского юмориста Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве из-за перелома предплечья со смещением, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что артист упал накануне днем, когда гулял на улице Лесная в центре столицы.

«Евгению Вагановичу вызвали скорую, сейчас он находится в больнице», — пишет Mash.

Российский юморист Петросян поддерживает Путина и войну в Украине.

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