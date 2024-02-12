Срочно госпитализирован российский юморист Петросян

Срочно госпитализирован российский юморист Петросян16
- 12.02.2024, 10:08
- 8,558
Его экстренно доставили в больницу.
Российского юмориста Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве из-за перелома предплечья со смещением, сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что артист упал накануне днем, когда гулял на улице Лесная в центре столицы.
«Евгению Вагановичу вызвали скорую, сейчас он находится в больнице», — пишет Mash.
Российский юморист Петросян поддерживает Путина и войну в Украине.