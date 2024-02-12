Прогноз по валютам: курсы определят события в Китае 1 12.02.2024, 10:17

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Чего ждать белорусам?

Прошлая неделя закончилась практически с нулевым результатом. Валютная корзина Национального банка за неделю подешевела на −0,17%, с начала года сохраняется удорожание валютной корзины на незначительные +1,03%, сообщает Myfin.by.

На бирже все спокойно

Обменный курс белорусского рубля к доллару США за прошлую неделю вырос на минимальные +0,13% и к закрытию торгов пятницы курс зафиксировался на отметке USD/BYN 3,2156. С начала года рост обменного курса сохраняется на +1,20%. Объем торгов на БВФБ долларом США колебался от минимальных 9,032 млн долларов США в среду, 7 февраля, до максимума в 21,087 млн долларов в пятницу, 9 февраля.

Российский рубль за это же время проделал обратный путь и к окончанию торговой недели остановился на RUB/BYN 3,5381 за 100 российских рублей. За неделю курс российской валюты на белорусском рынке снизился на несущественные −0,20%, с начала года сохраняется минимальный рост курса на +1,11%. Объем торгов российским рублем на белорусском рынке в пределах средних значений — около 30 млн долларов США в эквиваленте.

С такой же динамикой торговался доллар США на российском валютном рынке, где в течение недели обменный курс российского рубля к «баксу» менялся в диапазоне от USD/RUB 90,575 до 91,2675. Курс закрытия недели остановился на USD/RUB 90,90. Вообще с начала февраля курс доллара на московской бирже остается в узком диапазоне около USD/RUB 91,00 ± 1,0 рубля.

Не стали драйвером роста курса доллара ни окончание налогового периода, ни валютные покупки Минфином России на внутреннем рынке, ни увеличение спроса со стороны импортеров при сохраняющемся дефиците доллара. Такая же картина складывается на внебиржевом рынке Форекс.

Разворот к тренду

Как и предполагали прогнозы на американскую статистику рынка рабочей силы в прошлый четверг, 8 февраля, число заявок на безработицу в январе 2024 года снизилось по сравнению с предыдущим месяцем. В течение торговой сессии в четверг курс основной пары EUR/USD снижался до 1,0772, но ниже поддержки курс 1,0750 не стал опускаться. На недельном графике пары сформировалась классическая фигура «додж» с разницей между курсом открытия и закрытия всего в 2 пункта (!), в идеале это может быть сигналом к развороту тренда, который шесть недель снижается от сопротивления на EUR/USD 1,1045. Но для более точного определения точки разворота необходимы подтверждающие сигналы. Не исключено, что таковые могут сформироваться на текущей неделе, которая также обещает быть с низкой волатильностью. Причина достаточно банальна — основные азиатские рынки всю неделю закрыты на празднование китайского Нового года.

Прогноз на неделю

Итак, внебиржевой рынок Форекс не предвещает резких изменений стоимости доллара на мировых площадках, на российском внутреннем рынке также сформировался курсовой консенсус. Отсюда на белорусском валютном рынке также маловероятны принципиальные изменения обменного курса белорусского рубля. Курс доллара США остается вблизи текущих котировок около USD/BYN 3,220 с минимальной вероятностью роста курса. Российский рубль при таком стечении обстоятельств котируется вблизи RUB/BYN 3,5300 за 100 российских рублей.