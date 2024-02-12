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В Гомельской области мужчина так «устал» на рыбалке, что уснул на разливе реки

  • 12.02.2024, 10:29
  • 2,262
В Гомельской области мужчина так «устал» на рыбалке, что уснул на разливе реки

Его пришлось спасать.

Рыбак спал на разливе реки Сож. Его пришлось спасать и передавать родственникам, сообщает ОСВОД Гомельской области.

В ОСВОД сообщили, что оказали помощь мужчине.

«Сотрудники дежурной смены помогли собрать рыболовные снасти (жерлицы) и доставили гражданина на спасательную станцию, провели профилактическую беседу, составили карточку о нарушении и передали рыбака родственникам», — заявили в организации.

Там также напомнили, что выход на тонкий лед запрещен, а сон на льду увеличивает риски возможного переохлаждения и несет опасность для жизни.

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