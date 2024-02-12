закрыть
12 февраля 2024, понедельник, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Витебском произошло серьезное ДТП с маршруткой

  • 12.02.2024, 10:53
  • 1,520
Под Витебском произошло серьезное ДТП с маршруткой
иллюстративное фото

Семь человек оказались в больницах.

12 февраля произошла авария с участием маршрутного такси в районе деревни Курино Витебского района, сообщает пресс-служба Минздрава.

Семь человек госпитализированы в две больницы Витебска. У них сочетанные травмы: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, ссадины мягких тканей лица. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Среди пострадавших детей нет.

Напомним, на прошлой неделе, 8 февраля, в Березинском районе маршрутка врезалась в отбойник — восемь человек были госпитализированы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид