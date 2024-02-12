Под Витебском произошло серьезное ДТП с маршруткой 12.02.2024, 10:53

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Семь человек оказались в больницах.

12 февраля произошла авария с участием маршрутного такси в районе деревни Курино Витебского района, сообщает пресс-служба Минздрава.

Семь человек госпитализированы в две больницы Витебска. У них сочетанные травмы: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, ссадины мягких тканей лица. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Среди пострадавших детей нет.

Напомним, на прошлой неделе, 8 февраля, в Березинском районе маршрутка врезалась в отбойник — восемь человек были госпитализированы.