Чистый подхалимаж Telegram-канал «СерпомПо»

12.02.2024, 11:07

Каждый верный путинец старается.

Пропагандисты продолжают выслуживаться, пытаясь доказать, что весь мир взахлеб читает интервью Путина. Глава RT Симоньян каким-то образом насчитала миллиард просмотров.

В бывшем Твиттере интервью просмотрели порядка 180 млн, в канале самого Карлсона - 10 млн.

Представить что пользователи сети Х реально прослушали 2 часа путинских откровений, которые начинаются с 25 минут совершенно не интересного для иностранцев исторического экскурса в глубины российской истории сложно, даже при богатой фантазии.

Ну а 1 млрд просмотров — это чистый подхалимаж.

Канцлер ФРГ Шольц и британский премьер Сунак назвали интервью Путина «смехотворным». За что получили суровую отповедь от МИД-Захаровой.

Каждый верный путинец старается, как может. А что им еще остается делать?

Telegram-канал СерпомПо»