закрыть
12 февраля 2024, понедельник, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чистый подхалимаж

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 12.02.2024, 11:07
Чистый подхалимаж

Каждый верный путинец старается.

Пропагандисты продолжают выслуживаться, пытаясь доказать, что весь мир взахлеб читает интервью Путина. Глава RT Симоньян каким-то образом насчитала миллиард просмотров.

В бывшем Твиттере интервью просмотрели порядка 180 млн, в канале самого Карлсона - 10 млн.

Представить что пользователи сети Х реально прослушали 2 часа путинских откровений, которые начинаются с 25 минут совершенно не интересного для иностранцев исторического экскурса в глубины российской истории сложно, даже при богатой фантазии.

Ну а 1 млрд просмотров — это чистый подхалимаж.

Канцлер ФРГ Шольц и британский премьер Сунак назвали интервью Путина «смехотворным». За что получили суровую отповедь от МИД-Захаровой.

Каждый верный путинец старается, как может. А что им еще остается делать?

Telegram-канал СерпомПо»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид