Писал доносы и «отжимал» бизнес: в Бердянске отравили предателя Украины 12.02.2024, 11:17

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Он активно помогал российским оккупантам.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области Украины ликвидирован местный коллаборант Александр Галий по прозвищу «Саня Спичкин». Он перешел на сторону врага еще в начале российского вторжения и помогал оккупантам отбирать у местных жителей бизнес и имущество. Об этом сообщила в «Фейсбуке» глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

Предатель доносил оккупационным властям об оставшихся жить в городе украинских патриотах.

«Утилизация предателей Украины на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается. Так, в Бердянске 10 февраля внезапно ушел из жизни местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками», – отметила Галицына.

До вторжения российских войск в Украину предатель занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий.

«Предателям Украины следует знать и помнить, что такая судьба может постичь каждого из них», – говорится в сообщении.

Местные каналы пишут, что его могли отравить.