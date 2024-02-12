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Писал доносы и «отжимал» бизнес: в Бердянске отравили предателя Украины

  • 12.02.2024, 11:17
  • 5,626
Писал доносы и «отжимал» бизнес: в Бердянске отравили предателя Украины

Он активно помогал российским оккупантам.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области Украины ликвидирован местный коллаборант Александр Галий по прозвищу «Саня Спичкин». Он перешел на сторону врага еще в начале российского вторжения и помогал оккупантам отбирать у местных жителей бизнес и имущество. Об этом сообщила в «Фейсбуке» глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

Предатель доносил оккупационным властям об оставшихся жить в городе украинских патриотах.

«Утилизация предателей Украины на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается. Так, в Бердянске 10 февраля внезапно ушел из жизни местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками», – отметила Галицына.

До вторжения российских войск в Украину предатель занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий.

«Предателям Украины следует знать и помнить, что такая судьба может постичь каждого из них», – говорится в сообщении.

Местные каналы пишут, что его могли отравить.

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