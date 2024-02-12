Трамп попытался задобрить певицу, которая может принести победу Байдену 16 12.02.2024, 11:31

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И сослался на закон, который он принял.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он «сделал» много денег для американской певицы Тейлор Свифт, поэтому она «не может» поддержать на выборах президента США Джо Байдена, пишет Politico.

«Я подписал закон о модернизации музыки для Тейлор Свифт и всех других музыкальных исполнителей и несу за него ответственность. Джо Байден ничего не сделал для Тейлор и никогда не сделает», — написал Трамп на сайте Truth Social, ссылаясь на подписанный им в 2018 году закон, призванный модернизировать законы об авторском праве.

По его словам, поэтому Свифт «никак не может поддержать продажного Джо Байдена, худшего и самого коррумпированного президента в истории» США, и быть «нелояльной к человеку, который сделал ей столько денег».

«Кроме того, мне нравится ее парень, Трэвис, хотя он, возможно, либерал и терпеть меня не может!» — добавил экс-президент США.

На предыдущих выборах Тейлор Свифт поддержала Джо Байдена.

Ранее журналисты Le Monde писали, что певица Тейлор Свифт поставила под угрозу победу Трампа на выборах.