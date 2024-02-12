Сколько стоят и как выглядят недорогие минские однушки прямо у метро 5 12.02.2024, 11:57

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Все варианты находятся рядом со станциями синей ветки.

У многих один из самых главных запросов при поиске квартиры — наличие под боком метро. Realt решил посмотреть, сколько стоят однушки рядом со станциями синей ветки. Так получилось, что дешевые квартиры находятся между Уручьем и Академией наук.

Проспект Независимости (станция метро «Уручье»)

Кирпичный дом на проспекте Независимости, 164 был построен в 12 этажей в 2003 году. Квартира, что выставлена на продажу, располагается на последнем этаже и занимает 32,8 м². На кухню приходится 7,2 м². Есть технический этаж.

Эта квартира с отдельной жилой комнатой. Внутри сделан нормальный ремонт: стены в обоях, на полу паркет. Санузел — раздельный и облицован плиткой.

В однушке также есть и застекленная лоджия. Все окна выходят во двор.

Квартира располагается рядом со станцией метро «Уручье». Рядом есть магазины, ТЦ и сквер.

Стоимость квартиры — 59 900 долларов. Метр — 1 826 долларов.

Проспект Независимости (станция метро «Московская»)

Четырехэтажный дом на Независимости, 106 был возведен в 1960 году. Капитальный ремонт там провели в 2022 году. На первом этаже продается однокомнатная квартира в 36,7 м², кухня занимает 8,5 м².

Квартира с отдельной жилой комнатой нуждается в ремонте. Тут раздельный санузел и нет балкона. На полу в комнате лежит доска.

Находится дом рядом со станцией метро «Московская». Недалеко есть два больших парка.

Цена за однушку — 60 тысяч долларов. Квадратный метр — 1 635 долларов.

Улица Макаенка (станция метро «Московская»)

Квартира продается в четырехэтажном доме на Макаенка, 3. Его возвели в 1960 году. Дом также после капремонта, что прошел в 2021 году. Однушка располагается на втором этаже. Ее площадь — 36,8 м², кухня — 8,5 м².

Квартира с отдельной жилой комнатой и нуждается в ремонте. Тут нет балкона, а санузел — совмещенный. Полы деревянные.

Дом стоит у выхода со станции метро «Московская».

Квартира обойдется в 63 тысячи долларов. Метр — 1 712 долларов.

Проспект Независимости (станция метро «Парк Челюскинцев»)

Четырехэтажный дом на проспекте Независимости, 93 А был возведен в 1963 году. Капремонт был в 2018 году. На последнем этаже там продается квартира общей площадью 30,8 м², кухня — 6 м².

В квартире сделан неплохой ремонт. В однушке есть застекленный и утепленный балкон, а также совмещенный санузел.

Дом располагается во дворах, но до станции метро «Парк Челюскинцев» около 3 минут ходьбы.

Квартира стоит 56 500 долларов. Метр — 1 834 доллара.

Проспект Независимости (станция метро «Академия наук»)

На проспекте Независимости, 72/А в семиэтажном доме 1965 года постройки продается однокомнатная квартира. Ее площадь — 31,7 м², кухня занимает 7,9 м². Квартира располагается на третьем этаже. Капремонт в доме проходил в 2010 году.

В квартире сделан ремонт, поэтому она готова к проживанию. В совмещенном санузле тут установлена душевая кабина. Балкон застеклен и имеет выход из комнаты. Вся мебель и техника достанутся покупателю. На полу лежат ламинат и плитка.

Дом располагается рядом со станцией метро «Академия наук».

Квартира обойдется в 66 400 долларов. Метр — 2 095 долларов.