Путин просит о переговорах 5 Альфред Кох

12.02.2024, 12:03

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Альфред Кох

Глава Кремля мечется.

Прошел один год и триста пятьдесят дней войны. Я больше не буду каждый день писать о ситуации на линии фронта. Я прекрасно понимаю, что там идут тяжелые бои, гибнут люди, разрушаются дома, и вообще все, что столетиями человеческие руки создавали на этой земле.

Но сам я не там и у меня нет такого воображения, чтобы правдиво и эмоционально честно все это описать. А просто перечислять, какие воинские части куда продвинулись на 100 - 200 метров и какие избы в какой деревне отвоеваны или, напротив, потеряны - глупо: это все есть на других сайтах, которые ведут профессионалы своего дела.

Если что-то по-серьезному поменяется, то мы все сразу об этом узнаем и я, разумеется, немедленно об этом напишу. Но каждый день писать одну и ту же фразу, что «свежие карты ISW подтверждают, что на фронте никаких существенных изменений не произошло» я больше не буду. Надеюсь, вы меня поймете.

Я вчера не успел прокомментировать еще один важный пассаж в интервью Путина Такеру Карлсону, который теперь войдет в историю под названием «Путин оправдывает Гитлера». Этот пассаж, опять же, меня интересовал не с точки зрения того, как точно (или нет) Путин трактует историю, а с точки зрения его понимания текущей ситуации и попыток найти аналогии для нее в прошлом.

Сам по себе тезис о том, что «Польша спровоцировала Гитлера» отсылает нас к известной дискуссии о том, в каких случаях провокация является оправданием агрессии. Путин в своем безудержном германофильстве уже не первый раз возвращается к теме «вынужденности» тех или иных действий нацистской Германии. Но, с учетом стигматизации нацистского режима в целом, и Гитлера в частности, это всегда выглядит очень рискованно для репутации самого оратора.

Я бы ему посоветовал для этих целей использовать другой исторический пример, который (я уверен) ему больше понравится, поскольку в нем фигурирует его извечный экзистенциальный оппонент - Соединенные Штаты Америки. При этом (что важно!) этот случай не имеет таких серьезных репутационных рисков как тезис «Польша спровоцировала Германию».

Я имею в виду тему «вынужденности» японской атаки на Перл-Харбор в связи с американской морской блокадой Японии введенной незадолго до этого. Там еще, если постараться, можно прикрутить последующие атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и тогда вся эта конструкция получит значительно больший отклик (особенно в лево-либеральной среде), чем попытки выставить Гитлера жертвой обстоятельств. Так что вот, Владимир Владимирович, дарю! Пользуйтесь. И, как теперь модно писать: «Не благодарите!»

Но шутки в сторону. В этом бесконечном муссировании логической конструцкции «X спровоцировал Y, поэтому Y напал на X. Значит, во всем виноват X» Путин, сам того не желая, демонстрирует всему миру то, что творится у него в голове. Невооруженным глазом видно: он все время пытается убедить себя, что эта конструкция работает, и что он прав, напав на Украину. И этот бесконечный процесс самооправдания наглядно демонстрирует, что он так еще до конца и не убедил себя в правильности того, что он сделал два года назад.

В ту же копилку, кстати, и его давний рассказ про «загнанную в угол крысу» как четкое предупреждение всем, что такая «крыса» обязательно будет атаковать. Также он все время говорит, что «если драка неизбежна - бей первым!» Можно привести еще десяток примеров, в которых он так или иначе оправдывает «превентивный удар» как совершенно законный способ реакции на провокацию или на готовящееся на него нападение.

Но также он видит и важный провал в своей логике. Возьмем путинский пример с Германией и Польшей. Итак: Польша спровоцировала Германию, и Германия напала на Польшу. Пойдем дальше: Америка спровоцировала Японию, и Япония напала на Америку. Мальчишки загнали крысу в угол и крыса напала на мальчишек. Хулиган собрался тебя бить, а ты первым ударил хулигана…

Но тут другая конструкция (с его же слов!): Америка провоцировала Россию и Россия напала на … Украину. Понимая это, Путин говорит, что это США превратили Украину в плацдарм для нападения на Россию. Но при этом - никаких доказательств не приводит.

Например, он говорит, что в 2008 году, на саммите НАТО в Бухаресте для Украины были открыты двери в этот альянс. Это прямая ложь: Украине тогда отказали во вступлении в НАТО и даже не предоставили ПДЧ. Ей лишь сказали, что когда-нибудь, возможно, это и случиться, но не теперь.

Тогда, кстати, и самой России тоже говорили что «все возможно, и ничего нельзя исключить» и у России тоже был примерно такой же диалог с НАТО как у Украины. Был Совет Россия - НАТО и прочие организации, которые давали такую же надежду на вступление в альянс в неопределенном будущем.

Поэтому представлять ситуацию так, что в 2008 году над Россией нависла экзистенциальная угроза, а этот саммит послужил триггером нынешней агрессии, это не то, что вольно трактовать факты, а фактически полностью их выдумывать и выдавать черное за белое, а день за ночь.

Аналогично совершенно бездоказательные утверждения про то, что Майдан-2014 был организован ЦРУ. Это абсолютно смехотворное утверждение поскольку такое мощное народное движение невозможно организовать силами иностранной разведслужбы.

Если бы это было иначе, то тогда Путин давно организовал бы что-нибудь подобное хотя бы у себя в Москве. Но на практике, он даже не может толком организовать сколько-нибудь убедительный митинг в свою поддержку так, чтобы не торчали уши его администрации и чтобы не было видно, что это просто согнанные по разнарядке, за отгулы и деньги государственные и муниципальные служащие.

Ну, а про английские и американские военные базы в Украине даже и говорить бессмысленно. Это все равно, что всерьез рассуждать о украинских биолабораториях и боевых комарах. Впрочем, Путин и тут не приводит никаких доказательств своим утверждениям. Как всегда это у него водится, просто скороговоркой проговаривает этот тезис так, чтобы его не успели попросить доказательств.

Обратите внимание, как это отличается от ситуации с его историческими экскурсами, когда он даже заранее приготовил абсолютно неинтересные Карлсону копии бумаг, подписанных Богданом Хмельницким. Лучше бы он доказательства существования на территории Украины американских военных баз ему передал. Вот это была бы бомба! Вот за такие бумаги Карлсон бы ухватился! Еще бы - это же сенсация! Хлеб любого журналиста.

Итак, мой итог: Путин мечется, не находит оправдания организованной им агрессии против Украины. Он судорожно перебирает все свои аргументы и сам видит, как неубедительно и даже глупо они выглядят. Но признаться себе в том, что эта была легкомысленная авантюра, он не может.

Между тем - это правда. Это, собственно, единственное сколько-нибудь реалистичное объяснение того, что он натворил. Да, его уверили, что это будет легкая прогулка. Да, ему захотелось еще одного, подобного крымскому, всплеска народной любви к себе. Ему сказали, что это займет не больше недели и военные действия будут крайне ограничены и все будет решено малой кровью.

Почему бы не подарить себе на семидесятилетний юбилей победу в маленькой победоносной войне, да еще также и к столетию создания СССР? Но, как говорится: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…»

А теперь стоит на раскоряку российский великий кормчий и просит: давайте начнем переговоры, разве вам самим не надоело все это? Разве вы еще не устали? Только дайте мне хоть что-нибудь! Что-то, что я мог бы скормить своему пиплу как победу. Или ничью… Не вынуждайте меня переходить в режим тотальной войны. Может, я ее и не выиграю, но крови вам попорчу знатно и людей погибнет еще немало… Всегда можно найти какую-то конструкцию, которая устроит всех. Я гибкий, мы точно договоримся. Только давайте, наконец, начнем это делать!

Мне тут пишут: а какие гарантии, что он не кинет? А нет никаких гарантий. В таких делах их вообще не существует. А какие гарантии были, что Украина выполнит минские соглашения? Никаких. Между тем, она их подписала. А какие гарантии того, что США будут продолжать помогать Украине оружием? Тоже никаких. Или вон, в странах Балтии уже вовсю обсуждают, что выполнение даже пятого пункта Устава НАТО отнюдь не гарантировано.

И что, в связи с этим не надо туда вступать?

Я вам скажу, что является единственной настоящей гарантией от внешней агрессии. Это своя собственная сильная и большая армия. И больше - ничего. И то, только в том случае, если на вас не нападет тот, чья армия еще сильнее вашей.

В реальном, а не выдуманном диванными стратегами мире, нет никаких гарантий. Только ты сам можешь дать себе какие-то гарантии. И то: до известных пределов. А остальное - это бабушка надвое сказала. Даже в рамках международного права (не говоря уже о прямом кидке) существуют процедуры выхода из договоров, их денонсации, одностороннего прекращения действия и т.д. Так что никаких стопроцентных гарантий попросту не существует.

За стол переговоров садятся без никаких гарантий. Всегда. Но ведь люди садятся и переговариваются. Или они дурнее вас? Впрочем, воля ваша. Охота воевать - воюйте. Я в любом случае на вашей стороне.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram