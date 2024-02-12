Forbes: Украина могла перебросить в Авдеевку одну из лучших бригад 12 12.02.2024, 12:19

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ВСУ пошли на риск.

Украина укрепляет Авдеевку и есть все основания полагать, что она перебросила на это направление одну из лучших бригад — Третью отдельную штурмовую, пишет Forbes.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил в Telegram, что на направлении задействуют «свежие эффективные силы».

Издание пишет, что то, что украинцы укрепят Авдеевку, «не было предрешено». Очевидно, что, решив остаться и сражаться, «украинские войска идут на огромный риск».

В статье говорится, что после четырех месяцев боев российские войска из состава 2-й и 41-й общевойсковых армий в начале этого месяца «прорвали Авдеевку».

Forbes пишет, что на тот момент у Тарнавского было два варианта. Отвести уцелевшие части 110-й бригады из незащищенной восточной части города и укрепить украинскую линию в центре Авдеевки или сразу за городом, на западе. Или же усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить гораздо более крупные российские силы от линий снабжения гарнизона. Однако, возможно, решение принимал не Тарнавский.

Журналисты напомнили, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего Валерия Залужного, и заменил его на Александра Сырского.

В статье говорится, что как бы то ни было, похоже, что в безжизненные руины когда-то процветающего промышленного города с довоенным населением в 30 тысяч человек прибыли свежие украинские силы. Их первая и наиболее очевидная задача — ослабить давление на главную асфальтированную дорогу с востока на запад в центр Авдеевки, улицу Грушевского. Есть и другие, менее проходимые дороги в Авдеевку, но Грушевского — критическая.

Издание пишет, что 3 ОШБр провела одно из победных сражений в рамках наступления Украины 2023 года и освободила Андреевку. Победа дала возможность бригаде, которой уже год, отдохнуть, пройти переподготовку, набрать новых солдат и, если слухи верны, перевооружиться на боевые машины M-2 американского производства.