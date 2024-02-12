Войны силовиков: ситуация для Лукашенко усложнилась 2 12.02.2024, 12:28

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И начала выходить из-под контроля.

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет о разборках между КГБ и ДФР. По информации канала, ситуация для хунты сложная:

– С одной стороны, в рамках операции хотели ограничиться всего лишь младшими офицерами, которые кошмарили одного конкретного бизнесмена. Делали это по своему желанию, но, естественно не без ведома начальства. Точнее – даже, с молчаливого согласия: резвитесь, набирайтесь опыта, не забывайте делиться. Именно так работает система. Однако в ней сложно утаить, что-то от своих.

Арестованный молодняк начал действовать по принципу: чем больше сдадим, тем меньше дадут. И вот тут ситуация из банальной локальной разборки с громким щелчком по носу руководству КГК начала выходить из-под контроля. Аресты нижнего звена, которых было достаточно для того, чтобы сменить руководство ДФР и напомнить, кто главнее, потянули за собой среднее и высокое звенья.

А тут уже все основания для того, чтобы отправить в отставку или на нары всех «финансовых милиционеров». И можно было бы поступить именно таким образом. И даже нужно. Но тогда придется признать очевидное: ДФР (как и другие аналогичные структуры) – полностью прогнил. Туда целенаправленно идут не чтобы бороться с преступностью, а чтобы ее возглавить – это узаконенный рэкет. И если имиджевая сторона синепалого уже мало беспокоит – всем и так понятно, что погоны хунты – это погоны надзирателей в концлагере, – то есть еще вопрос внутреннего баланса системы.

Наделы и кормовая база поделены между различными структурами в лучших традициях ОПГ начала 90-х. Передел сфер влияния может спровоцировать серьезные разборки. Ведь в свободное от поборов время они активно собирают компромат на конкурентов из других структур.

То есть обнажить полностью прогнившую систему не проблема. Проблема в возможности ее угробить в междоусобных войнах. Именно поэтому «совещание» у Лукашенко, где назначили нового главного по ДФР, было сходкой у пахана, где нужно было порешать и разрулить.

Решили обойтись «малой кровью». Пока?