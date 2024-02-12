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В его голове уже идет Третья мировая

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  • Игорь Эйдман
  • 12.02.2024, 12:54
  • 2,680
В его голове уже идет Третья мировая
Игорь Эйдман

Оговорка по Фрейду.

Свежий Путин: «Украина оказалась несговорчивой. Мне ничего не оставалось при реализации своих планов начать именно с Украины. Поскольку украинцы не отдали коридор в Крым, всё-таки вынудили, они заигрались и вынудили меня начать Третью мировую войну именно с них».

Не пугайтесь. Это я поменял в известном ответе Путина Карлсону только несколько слов: Гитлера на меня, Польшу и поляков на Украину и украинцев, Данцигский коридор на коридор в Крым, Вторую мировую на Третью мировую.

Путин проговорился (по Фрейду) о том, что подсознательно ассоциирует себя с Гитлером, а Украину с подвергшейся нацистской агрессии Польшей. Но главное, он выдал, что в своей параноидальной картине мира уже ведет Третью мировую войну (видимо, с «коллективным Западом»), которую «при реализации своих планов» только начал с Украины и дальше, как и Гитлер, останавливаться не собирается. Его умиротворителям в Европе и США надо понимать, что, если Украина падет, следующими будут они.

Игорь Эйдман, Telegram

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