Ковалькову и Рымашевского исключили из партии БХД 12.02.2024, 13:12

Виталий Рымашевский и Ольга Ковалькова / БелаПАН

Лидером партии признан политзаключенный Павел Северинец.

В Варшаев в эти выходные состоялся съезд партии Белорусская Христианская Демократия. Впервые он прошел за границей, сообщили сайту Charter97.org организаторы.

Был принят ряд решений. В частности, из партии исключили бывших сопредседателей Виталия Рымашевского и Ольгу Ковалькову, а также бывшего ответственного секретаря Дениса Садовского и бывшего руководителя Могилевской областной организации БХД Олега Аксенова.

Лидером партии признан политзаключенный Павел Северинец.