закрыть
12 февраля 2024, понедельник, 13:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ковалькову и Рымашевского исключили из партии БХД

  • 12.02.2024, 13:12
Ковалькову и Рымашевского исключили из партии БХД
Виталий Рымашевский и Ольга Ковалькова / БелаПАН

Лидером партии признан политзаключенный Павел Северинец.

В Варшаев в эти выходные состоялся съезд партии Белорусская Христианская Демократия. Впервые он прошел за границей, сообщили сайту Charter97.org организаторы.

Был принят ряд решений. В частности, из партии исключили бывших сопредседателей Виталия Рымашевского и Ольгу Ковалькову, а также бывшего ответственного секретаря Дениса Садовского и бывшего руководителя Могилевской областной организации БХД Олега Аксенова

Лидером партии признан политзаключенный Павел Северинец.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид