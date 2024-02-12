«Власти перешли красную линию»: пенсионерка угрожает выйти на протест 12 12.02.2024, 13:28

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В 2020 она голосовала за Лукашенко.

Жительница деревни Иваньков на Гомельщине, ветеран труда Любовь Ермолаева в TikTok пригрозила облисполкому пикетом. Все из-за вонючей воды — в ней повышен уровень нитратов, пишет «Флагшток».

Женщина обращалась в облисполком, к помощнику Лукашенко и к Наталье Кочановой, но эти обращения никакого результата не дали. На один из них пришел довольно издевательский ответ от чиновников.

«Гомельский облисполком, рассмотрев ваше обращение, информирует, что в автолавке к реализации предлагается бутилированная вода», — цитирует письмо пенсионерка.

Женщина заявляет, что в 2020 году голосовала за Лукашенко.