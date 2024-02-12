«Большие проблемы»: Financial Times рассказала, что от россиян скрывает Кремль 6 12.02.2024, 13:28

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У симпатиков России мало поводов для радости.

Два года назад Запад ошеломил весь мир, введя беспрецедентные экономические санкции против России. Однако российская экономика не рухнула, что дало повод российским властям и Путину заявлять о стойкости РФ. Однако на деле ситуация выглядит гораздо хуже для Кремля, пишет The Financial Times.

«Так прав ли Путин? Провалились ли санкции? И есть ли уроки для нас в российском экономическом менеджменте? Ответы: нет, нет и вполне возможно», — пишет издание.

«Во-первых, обратите внимание на то, что высокие темпы роста ВВП не говорят о том, о чем можно было бы говорить в других странах. ВВП (совокупность всех видов оплачиваемой деятельности в экономике) зависит от того, сколько люди хотят купить. После начала полномасштабного военного конфликта Москва устроила «шоппинг» для солдат, импортировала оружие и увеличила производство собственных вооружений. По данным Института развивающихся экономик Банка Финляндии (Bofit), большая часть роста российской промышленности приходится на сектора, связанные с военными действиями. Остальная промышленность в основном стагнирует», — отмечают эксперты.

Это не означает, что рост ВВП не является «реальным». Активность явно возросла, что видно по другим показателям, например, по снижению уровня безработицы. Но совокупный показатель отражает изменившуюся структуру экономической деятельности. И даже в этом случае, по собственным российским подсчетам, ВВП едва догнал свой уровень до февраля 2022 года.

Большие экономические проблемы — от лопающихся труб центрального отопления до нехватки яиц — распространяются параллельно с восстановлением роста ВВП. Коммунальное хозяйство и жилищная инфраструктура приходят в упадок, что усугубляется связанным с санкциями дефицитом запчастей и техники. Военная экономика — да. Широкая устойчивость — не очень.

Из роста ВВП России ошибочно делать вывод, что санкции провалились.

Перераспределение ресурсов в пользу военного производства маскирует неудовлетворительные показатели обычной экономики. Реальный показатель — это то, насколько плохи были бы результаты российской экономики в ее прежней конфигурации. Падение ВВП от санкций было бы гораздо больше. Кроме того, ограничения не были всеобъемлющими — в течение почти года после февраля 2022 года Москва продавала нефть и газ без санкций по ценам, которые сама же и взвинтила.

Тем не менее Россия использует возможность, которую либеральные рыночные демократии игнорируют, — если пренебречь ортодоксальными принципами экономической политики, можно мобилизовать ресурсы для достижения политических целей и в процессе выжать из экономики больше реальной активности.

Россия также отказалась от многих общепринятых экономических принципов.

Контроль за движением капитала и жесткое вмешательство в корпоративные решения предотвратили крах валютной и финансовой систем. Массовая мобилизация рабочей силы и ресурсов была достигнута благодаря сочетанию планирования, дефицитного финансирования расходов и снижения потребления.

Опыт Москвы показывает следующее: военная экономика каннибализирует свое собственное экономическое будущее. Невоенная инфраструктура страдает, потому что инвестиции перенаправляются. Институт развивающихся экономик Банка Финляндии отмечает, что Россия тратит на научные исследования меньше, чем десять лет назад, но западные страны могли бы мобилизовать свои ресурсы, чтобы сделать как раз обратное.

По правде говоря, у симпатизирующих России мало поводов для радости.

А остальные должны (закручивая гайки санкций) отметить способность Москвы, пока что достигать политически направленных экономических целей.