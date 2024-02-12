На аукцион выставили недвижимость Валерия Цепкало

На аукцион выставили недвижимость Валерия Цепкало5
- 12.02.2024, 14:09
- 5,522
Власти решили отомстить экс-претенденту на пост президента.
На электронном аукционе «БелЮрОбеспечение» выставили на торги недвижимость экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало.
Отмечены обременения: арест следственных органов, запрет регистрационных действий регистрирующего органа, судебного исполнителя.
Напомним, Валерий Цепкало в прошлом руководил белорусским Парком высоких технологий и участвовал в президентской кампании 2020 года. Политик покинул страну в июле 2020 года, опасаясь преследования.
На родине Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии усиленного режима.