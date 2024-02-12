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На аукцион выставили недвижимость Валерия Цепкало

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  • 12.02.2024, 14:09
  • 5,522
На аукцион выставили недвижимость Валерия Цепкало

Власти решили отомстить экс-претенденту на пост президента.

На электронном аукционе «БелЮрОбеспечение» выставили на торги недвижимость экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало.

Отмечены обременения: арест следственных органов, запрет регистрационных действий регистрирующего органа, судебного исполнителя.

Напомним, Валерий Цепкало в прошлом руководил белорусским Парком высоких технологий и участвовал в президентской кампании 2020 года. Политик покинул страну в июле 2020 года, опасаясь преследования.

На родине Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии усиленного режима.

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