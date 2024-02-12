Власти РФ устроили «войну» против Ксении Собчак 10 12.02.2024, 14:15

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Пропагандистка получила двойной удар.

Кремль нанес тяжелый удар по российской пропагандистке Ксении Собчак, семья которой известна близостью к Путину, пишет dialog.ua. Параллельно кремлевский «НТВ» выпустил двухсерийную программу про Собчак, в которой подверг пропагандистку жесткой критике.

Российские информационные агентства сообщают, что коммерческого директора медиахолдинга Собчак приговорили к 8 годам колонии по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Журналисты Адриан Романовский и Тамерлан Бигаев получили по 7,5 года колонии строгого режима.

Собчак, комментируя приговор, назвала его местью и нарушением договоренностей. По данным «Проекта», мстить ведущей могли Тина Канделаки и ее муж и сотрудник «Ростеха» Василий Бровко.

Ранее Собчак участвовала в «голой вечеринке» Ивлеевой, которая вызвала ярость у российских Z-патриотов и лично Путина.

Собчак уже отреагировала и написала в своем Telegram-канале, что вынесенный приговор - «гораздо больше, чем несправедливость». Она дала понять, что выполнила все предъявленные требования, однако российские власти все равно нанесли ответный удар.

Вместе с этим накануне «НТВ» выпустил фильм скандальный про Ксению Собчак. Настолько обидный, что Собчак немедленно пообещала обратиться в суд с иском к «НТВ».

«Теперь фамилия перестает быть для нее защитой, особенно в ситуации, когда она явно перебрала с публичностью. Для младшей Собчак это, конечно, крайне неприятная история, так как она, очевидно, считала себя неприкосновенной и вела себя соответствующим образом. Теперь придется спускаться на уровень обычной челяди, что напрягает», - комментирует скандал российский аналитик Анатолий Несмиян.