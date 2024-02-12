Что продается и сколько стоит в минском «офлайн-Вайлдберрис» 1 12.02.2024, 14:42

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Некоторые товары дешевле в два раза.

Магазин Stop Price находится в ТЦ «Квадро» в Каменной Горке, но большинство его знает как «офлайн-Вайлдберриз» — именно так его позиционируют в народе. Realt посмотрел, что продается и сколько стоит в магазине, обзоры из которого вирусятся в Тиктоке.

Про магазин Stop Price большинство действительно узнает из Тиктока. В аккаунте магазина 17 тысяч подписчиков, видео набирают десятки и сотни тысяч просмотров. А недавний ролик, в котором сравнивают цены в магазине и на Вайлдберриз, набрал и вовсе 1,2 миллиона. Кажется, что если бы не Тикток, то о существовании магазина в ТЦ «Квадро» на Налибокской, 36 знали бы не многие.

Но в будний день покупателей в магазине немало — рассматривают товары на витринах, задают вопросы консультантам, в очереди в кассу всегда есть несколько человек. Упоминание Вайлдберриз звучит в разговорах многих.

— В субботу и воскресенье лучше приходить или рано утром, или поздно вечером, — предупреждает продавец. — Днем будет не протолкнуться.

Cразу визуально и по наполнению магазин напоминает Fix Price, куда мы ходили пару месяцев назад, или «Три цены». Как и в этих магазинах, в Stop Price ассортимент очень разношерстный — постельное белье, игрушки для животных, товары для кухни, одежда.

Но почему офлайн-Вайлдберриз? Товаров, которые продаются на маркетплейсе, в магазине действительно много. Часто это аксессуары для кухни, товары для дома и многое другое. Откуда приезжают товары, продавцы не говорят, но уверяют, что точно не с Вайлдберриз. Говорят, что продают товары по честным ценам, чтобы людям не приходилось переплачивать.

Что по ценам? Смотрим кухонную утварь бренда Satoshi и сверям с теми же вещами на маркетплейсе. Терка, которая в магазине стоит 5,99, на Вайлдберриз продается за 11,39, венчик — 5,99 (на Вайлдберриз он же 11,48), овощечистка — 3,99 против 7 рублей.

Есть в продаже и посуда из прозрачного стекла. За 12,99 можно купить заварочный чайник, за 17,99 — чайник побольше, за 7,99 продаются стаканы из двойного стекла, за 6,99 — банка с деревянной ложкой для сыпучих.

Особенно пользуются популярностью, говорит продавец, машинки для удаления катышек с одежды. Они есть разных форм и размеров. Стоят от 14,99 до 19,99 рублей. Вызывают интерес у покупателей и маленькие увлажнители воздуха. Продаются от 17,99.

— На Вайлдберриз я такую за 40 рублей видела, — покупательница рассматривает электрическую щетку для уборки с пятью насадками. В магазине она продается за 18,99.

В магазине продается и текстиль для дома. Например, разноцветные пледы стоят по 32,99. Есть платья разных фасонов от 22 рублей, обувь и сумки.

Цены не на все товары значительно отличаются, не все из них можно найти на Вайлдберриз, но тех, что стоят дешевле, в магазине действительно много.

Позиций, которые бы обошлись дороже, чем на маркетплейсе, мы не нашли, но есть те, которые продаются по тем же ценам. Сэкономить можно, но для этого придется сравнивать цены на конкретные товары в магазине с ценами на Вайлдберриз.