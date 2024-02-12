«Белавиа» объявила специальные цены на «романтические направления» 1 12.02.2024, 14:54

Куда предложили полететь?

Белорусский авиаперевозчик объявил о появлении тарифа «ПРОМО» «на самые романтические направления».

Накануне Дня святого Валентина «Белавиа» пригласила воспользоваться тарифом «ПРОМО» по специальным ценам. Вот предложения.

• Минск-Стамбул – 149 евро (туда-обратно – 229 евро);

• Минск-Сочи – 99 евро (туда-обратно – 179 евро);

• Минск-Калининград – 69 евро (туда-обратно – 109 евро).

Также перевозчик предложил маршруты для тех, кто летит через Минск (туда и обратно):

• Калининград – Минск –Ереван/Баку/Батуми/Кутаиси/Тбилиси/Стамбул/Дели/Астана/Ташкент/Дубай/Шарджа;

• Сочи – Минск – Дели/Астана/Ташкент;

• Стамбул – Минск – Москва/Санкт-Петербург/Калининград/Казань.

Период путешествия указали такой. Для прямых рейсов – по 25.04.2024; для транзитных – по 31.03.2024.

«Белавиа» уточнила, что специальные цены актуальны до конца недели.

Перевозчик попросил учесть, что:

• купить билеты можно по 18.02.2024 включительно;

• количество мест ограничено;

• вводить промокоды не нужно, специальная цена уже обозначена брендом «ПРОМО»;

• максимальный срок пребывания в пункте назначения по акционным билетам – месяц;

• тариф «Промо» можно комбинировать с другими (пример: из Минска в Сочи вы приобретаете акционный билет, назад – по любому другому тарифу). К комбинированным авиабилетам применяются правила обмена/возврата тарифного бренда «ПРОМО»;

• указанные цены уже включают таксы и сборы.