«Белавиа» объявила специальные цены на «романтические направления»1
- 12.02.2024, 14:54
Куда предложили полететь?
Белорусский авиаперевозчик объявил о появлении тарифа «ПРОМО» «на самые романтические направления».
Накануне Дня святого Валентина «Белавиа» пригласила воспользоваться тарифом «ПРОМО» по специальным ценам. Вот предложения.
• Минск-Стамбул – 149 евро (туда-обратно – 229 евро);
• Минск-Сочи – 99 евро (туда-обратно – 179 евро);
• Минск-Калининград – 69 евро (туда-обратно – 109 евро).
Также перевозчик предложил маршруты для тех, кто летит через Минск (туда и обратно):
• Калининград – Минск –Ереван/Баку/Батуми/Кутаиси/Тбилиси/Стамбул/Дели/Астана/Ташкент/Дубай/Шарджа;
• Сочи – Минск – Дели/Астана/Ташкент;
• Стамбул – Минск – Москва/Санкт-Петербург/Калининград/Казань.
Период путешествия указали такой. Для прямых рейсов – по 25.04.2024; для транзитных – по 31.03.2024.
«Белавиа» уточнила, что специальные цены актуальны до конца недели.
Перевозчик попросил учесть, что:
• купить билеты можно по 18.02.2024 включительно;
• количество мест ограничено;
• вводить промокоды не нужно, специальная цена уже обозначена брендом «ПРОМО»;
• максимальный срок пребывания в пункте назначения по акционным билетам – месяц;
• тариф «Промо» можно комбинировать с другими (пример: из Минска в Сочи вы приобретаете акционный билет, назад – по любому другому тарифу). К комбинированным авиабилетам применяются правила обмена/возврата тарифного бренда «ПРОМО»;
• указанные цены уже включают таксы и сборы.