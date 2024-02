США подготовили удар по «Росатому» 1 12.02.2024, 15:28

3,760

Запрет на поставки российского урана может произойти уже в этом году.

«Росатом» может вскоре лишиться одного из крупнейших своих экспортных рынков — размером до $1 млрд в год — в результате введения в США эмбарго на российский уран. Законопроект о запрете поставок одобрили в декабре конгрессмены обеих партий. Его поддерживают в Институте ядерной энергии США, профессиональной ассоциации участников сектора, и ожидают окончательного принятия в этом году. А гендиректор крупнейшей западной компании по обогащению урана заявил, что она способна полностью заменить российские поставки.

«В краткосрочной перспективе ограничений на замену российских материалов в западном мире нет. Просто нет, — сказал в интервью Financial Times Борис Шухт, гендиректор британо-нидерландской Urenco. — Рынку требуется больше независимости и, конечно, четкие ориентиры со стороны властей. Предложенное в США законодательство в этом поможет».

Раз в Институте ядерной энергии поддерживают предложенный конгрессменами запрет, значит, «нет значимого риска для продолжения деятельности» входящих в ассоциацию американских АЭС, вторит Шухту Тимоти Фокс, аналитик ClearView Energy Partners.

На Россию приходится около 45% мировых мощностей по обогащению урана, и она занимает около 36% на мировом рынке услуг по его обогащению, отмечается в докладе экологической организации «Беллона». В 2021 г. в США 28% услуг по обогащению урана было заказано в России, в ЕС — 31%. В довоенную пятилетку США закупали у России в среднем по 2400 т урана в год, а Евросоюз — по 2800 т.

По оценкам экспертов The Bulletin of the Atomic Scientists, совокупный ежегодный экспорт урана и услуг по обогащению в США и ЕС приносит России порядка $1 млрд в год. Джон Баррассо, высокопоставленный республиканец в сенатском комитете по энергетике и природным ресурсам, заявлял, что в 2021 г. Россия экспортировала в США урана «почти на $1 млрд»; правда, подробный анализ The Washington Post показал, что это очень приблизительная и, вероятно, несколько завышенная оценка, а дать точную крайне сложно.

Западные операторы в последние два года активно формировали запасы, а такие компании, как Urenco, французская Orano и американская Centrus, развивали цепочки поставок и наращивали производственные мощности. Им помогают правительства: в декабре США, Великобритания, Япония, Франция и Канада выделили $4,2 млрд на поддержку поставщиков обогащенного урана. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2021 г. западные мощности по конверсии урана работали на 40% загрузки, к 2026 г. ожидался ее рост до 90%.

По словам Шухта, Urenco ведет переговоры с властями США и Великобритании об инвестициях в производство высокопробного низкообогащенного урана (HALEU). Лондон уже выделил компании на это 9,5 млн фунтов в рамках своего плана вложить в эту технологию 300 млн фунтов, чтобы «выдавить Путина с мирового энергетического рынка» и «положить конец господству России как единственного коммерческого производителя HALEU».

Этот вид топлива используется на получающих все большее распространение малых атомных электростанциях, а поставляет его только входящая в «Росатом» Tenex. Но Министерство энергетики США софинансировало проект Centrus, которая в ноябре 2023 г. выпустила первую партию HALEU на 20 кг. Ожидается, что в 2024 г. она нарастит производство до 900 кг, в дальнейшем возможно увеличение объемов выпуска.

Запрет на поставки российского урана в США стимулирует крупные инвестиции в западных странах и придаст участникам сектора уверенности в его долгосрочных перспективах, говорит Шухт.