Соратники Павла Северинца хотят издать его книгу «Люблю Беларусь» 12.02.2024, 15:39

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Соратники одного из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенного Павла Северинца собирают деньги на издание его книги «Люблю Беларусь».

«Эта книга о значимых местах и событиях, людях и фактах о Беларуси — обо всем том, чем и кем мы, белорусы, можем гордиться», — рассказал сайту Charter97.org соратник Павла Северинца по Белорусской христианской демократии Евгений Дудкин.

«Мы рассчитываем, что после продажи книг половина средств пойдет одновременно на печать следующей партии книги, а вторая часть денег — на реализацию проекта помощи белорусам пенсионного возраста и с ограниченными возможностями, пострадавшим от политических репрессий после событий 2020», — рассказал он.

Координатор кампании по сбору средств — Татьяна Малащенко.

1. Номер банковского счета: 93102049000000800235982714 (PKO Bank Polski),

2. Цель: Druk. P. Siewiaryniec,

3. Получатель: Fundacja «Białoruska Chrześcijańska Demokracja».