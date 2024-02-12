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Соратники Павла Северинца хотят издать его книгу «Люблю Беларусь»

  • 12.02.2024, 15:39
Соратники Павла Северинца хотят издать его книгу «Люблю Беларусь»

Вы можете им помочь.

Соратники одного из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенного Павла Северинца собирают деньги на издание его книги «Люблю Беларусь».

«Эта книга о значимых местах и событиях, людях и фактах о Беларуси — обо всем том, чем и кем мы, белорусы, можем гордиться», — рассказал сайту Charter97.org соратник Павла Северинца по Белорусской христианской демократии Евгений Дудкин.

«Мы рассчитываем, что после продажи книг половина средств пойдет одновременно на печать следующей партии книги, а вторая часть денег — на реализацию проекта помощи белорусам пенсионного возраста и с ограниченными возможностями, пострадавшим от политических репрессий после событий 2020», — рассказал он.

Координатор кампании по сбору средств — Татьяна Малащенко.

1. Номер банковского счета: 93102049000000800235982714 (PKO Bank Polski),

2. Цель: Druk. P. Siewiaryniec,

3. Получатель: Fundacja «Białoruska Chrześcijańska Demokracja».

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