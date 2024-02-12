На заводе под Борисовом из бочки вылилось 10 тонн химикатов

На заводе под Борисовом из бочки вылилось 10 тонн химикатов3
- 12.02.2024, 15:50
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В МЧС рассказали о последствиях.
На предприятии в Борисовском районе прорвало бочку с химикатами — оттуда вылилось 10 тонн карбамидно-аммиачной смеси. Течь удалось ликвидировать, теперь предстоит откачка, рассказали в МЧС.
Инцидент произошел около полудня 12 февраля в деревне Приямино Борисовского района. Там на открытой площадке ОАО «Борисовская Агропромтехника» из бочки вылилось 10 тонн карабамидно-аммиачной смеси — как установлено, «в результате нарушения целостности металла».
Спасатели создали пенную подушку и наложили бандаж на запорную арматуру, что позволило устранить течь.
— Превышение предельно допустимой концентрации химически опасных веществ не зафиксировано. Работники предприятия проведут перекачку смеси и перевезут ее в хозяйства района, — сообщили в МЧС.