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На заводе под Борисовом из бочки вылилось 10 тонн химикатов

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  • 12.02.2024, 15:50
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На заводе под Борисовом из бочки вылилось 10 тонн химикатов

В МЧС рассказали о последствиях.

На предприятии в Борисовском районе прорвало бочку с химикатами — оттуда вылилось 10 тонн карбамидно-аммиачной смеси. Течь удалось ликвидировать, теперь предстоит откачка, рассказали в МЧС.

Инцидент произошел около полудня 12 февраля в деревне Приямино Борисовского района. Там на открытой площадке ОАО «Борисовская Агропромтехника» из бочки вылилось 10 тонн карабамидно-аммиачной смеси — как установлено, «в результате нарушения целостности металла».

Спасатели создали пенную подушку и наложили бандаж на запорную арматуру, что позволило устранить течь.

— Превышение предельно допустимой концентрации химически опасных веществ не зафиксировано. Работники предприятия проведут перекачку смеси и перевезут ее в хозяйства района, — сообщили в МЧС.

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