В Минске задержан директор «Горавтомоста» 2 12.02.2024, 16:10

4,132

У него дома и на работе прошли обыски.

В Минске задержан директор «Горавтомоста» Павел Важник. По информации «Еврорадио», у него дома и на работе прошли обыски. Чиновника подозревают в получении взятки.

Фото Важника еще не убрали с сайта предприятия. Но в приемной, куда журналист позвонил как частное лицо, ему ответили, что теперь уже бывшего директора там «нет» и «больше не будет». Его обязанности исполняет его первый заместитель Иван Шаланкевич.

«Горавтомост» прогремел на всю страну 8 января 2022 года, когда на Немиге в центре Минска обрушился пролет автомобильного моста. Его после этого долго ремонтировали, а «крайним» в истории стал заместитель директора «Горавтомоста» Николай Дедюля.