закрыть
12 февраля 2024, понедельник, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске задержан директор «Горавтомоста»

2
  • 12.02.2024, 16:10
  • 4,132
В Минске задержан директор «Горавтомоста»

У него дома и на работе прошли обыски.

В Минске задержан директор «Горавтомоста» Павел Важник. По информации «Еврорадио», у него дома и на работе прошли обыски. Чиновника подозревают в получении взятки.

Фото Важника еще не убрали с сайта предприятия. Но в приемной, куда журналист позвонил как частное лицо, ему ответили, что теперь уже бывшего директора там «нет» и «больше не будет». Его обязанности исполняет его первый заместитель Иван Шаланкевич.

«Горавтомост» прогремел на всю страну 8 января 2022 года, когда на Немиге в центре Минска обрушился пролет автомобильного моста. Его после этого долго ремонтировали, а «крайним» в истории стал заместитель директора «Горавтомоста» Николай Дедюля.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид