В центре Минска продается «профессорская» квартира 3 12.02.2024, 17:10

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Окна выходят на ЦУМ.

Этот дом на бульваре Мулявина, 5, прекрасно знаком всем, кто периодически бывает в ЦУМе. Не обратить внимания на девятиэтажку с огромными окнами просто невозможно: досталась же кому-то такая красота, причем еще в 1966 году, когда большинство позволяло себе мечтать только о хрущевке. Необычность проекта объясняется просто: постройку на 108 квартир возводили не для рядовых граждан, а для академических работников. Отсюда все эти площади, «выносные» лифты и те самые окна, пишет «Онлайнер».

Девятиэтажка на бульваре Мулявина, 5, не то чтобы уникальна: своим видом она напоминает изрядно подросший «дом шести премьеров» в Броневом переулке. А столь же большие окна (или даже больше) мы видели в «доме художников» на Сурганова.

Во всех этих домах квартиры на продажу появляются не так часто: расставаться с уникальными для Минска вариантами собственники не спешат. А если уж и готовы это сделать, то точно за немалые деньги. Но нам повезло: сегодня можно посмотреть на трешку, расположенную в двух шагах от станции метро «Якуба Коласа». Квартира находится на втором этаже и может похвастаться общей площадью почти 80 кв. м.

Окна выходят на две стороны, санузел раздельный (помещения небольшие), высота потолка 2,86 метра, кухня всего 7,6 метра. Зато комнаты… Гостиная занимает сразу 26 «квадратов», к ней же прикреплена просторная лоджия. Сложно подсчитать, сколько будет стоить заменить все окна на современные, но совершенно точно денег уйдет немало.

Гостиная проходная: из нее можно попасть в спальню площадью почти 12 кв. м. Все стены этой спальни толстые, капитальные. Это как будто капсула, изолированная от остального мира. Еще одна спальня занимает 14,5 метра.

Квартира давно не видела основательного ремонта. Но вы только посмотрите, какой в ней паркет! Он и сейчас выглядит неплохо, а если покрытие обновить, да пропитать современными маслами — будет не оторвать глаз.

«Улучшенный проект дома, кирпич, после капремонта (в 2015 году меняли крышу, трубы, лифты, утеплили). Неугловая трехкомнатная квартира, зал и комната — окна на сквер; кухня и комната — на ЦУМ. Отличный вариант для комфортного проживания или арендного бизнеса. Чистая продажа: по документам готова к продаже в любой день», — уточняют в агентстве.

Обойдется этот вариант, в ремонт которого надо будет вложить прилично денег (но это явно окупится), покупателю в $115 000 по курсу, или примерно 370 000 рублей.