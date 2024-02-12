Госпитализация путиниста Петросяна: появились новые подробности

Госпитализация путиниста Петросяна: появились новые подробности24
- 12.02.2024, 17:13
- 10,610
Все оказалось более, чем серьезно.
Российского комика Евгения Петросяна готовят к операции. Сообщается, что в результате падения на улице он сломал ключицу.
Все оказалось более, чем серьезно. Ближе к выходным его будут оперировать. Медики планируют ставить в руку комика титановые пластины, пишет УНИАН.
Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. До операции его не отпустят домой.
К слову, ранее Петросян пережил несколько операций на сердце. Известно, что у него давно проблемы с этим органом. Однако тогда юморист заверил, что верит в лучшее и не собирается умирать.
Сейчас же о его самочувствии ничего неизвестно, так как он не выходит на связь с поклонниками, как и его супруга Татьяна Брухунова.
Позиция Петросяна по войне в Украине
Евгений Петросян поддержал полномасштабное вторжение в Украину и даже выступал на кремлевских концертах, где пел оды диктатору Владимиру Путину.
Более того, на своих сольных концертах он неоднократно высмеивал украинцев.
7 января 2023 года Петросян был внесён в санкционные списки Украины «за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина».