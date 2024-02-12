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Госпитализация путиниста Петросяна: появились новые подробности

24
  • 12.02.2024, 17:13
  • 10,610
Госпитализация путиниста Петросяна: появились новые подробности
Евгений Петросян
© Sputnik / Aram Nersesyan

Все оказалось более, чем серьезно.

Российского комика Евгения Петросяна готовят к операции. Сообщается, что в результате падения на улице он сломал ключицу

Все оказалось более, чем серьезно. Ближе к выходным его будут оперировать. Медики планируют ставить в руку комика титановые пластины, пишет УНИАН.

Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. До операции его не отпустят домой.

К слову, ранее Петросян пережил несколько операций на сердце. Известно, что у него давно проблемы с этим органом. Однако тогда юморист заверил, что верит в лучшее и не собирается умирать.

Сейчас же о его самочувствии ничего неизвестно, так как он не выходит на связь с поклонниками, как и его супруга Татьяна Брухунова.

Позиция Петросяна по войне в Украине

Евгений Петросян поддержал полномасштабное вторжение в Украину и даже выступал на кремлевских концертах, где пел оды диктатору Владимиру Путину.

Более того, на своих сольных концертах он неоднократно высмеивал украинцев.

7 января 2023 года Петросян был внесён в санкционные списки Украины «за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина».

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