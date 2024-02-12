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Полоцкой городской больнице не хватает третьей части персонала

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  • 12.02.2024, 17:15
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Полоцкой городской больнице не хватает третьей части персонала

Специалисты перерабатывают.

В Полоцкой центральной городской больнице не хватает трети персонала. Об этом рассказали чиновники и представители здравоохранения на заседании медико-санитарного совета учреждения, пишет «Полацкі веснік».

«В ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» работает более 2000 человек. Укомплектованность больницы по физическим лицам составляет 62,6%, по штатным единицам – 91,75%», – пишет издание.

То есть медперсонал работает больше, чем на ставку, но потребности больницы все равно не закрыты. Удержать кадры пытаются с помощью жилья.

«Важная помощь в закрепляемости кадров на местах – предоставление жилья. В 2023 году полоцким райисполкомом выделено 8 арендных квартир», – сообщается в тексте.

Проблема с медиками существует не только в Полоцке. В Калинковичской больнице, например, три года нет врача-онколога, выяснила летом 2023 года прокуратура.

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