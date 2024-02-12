Началась процедура банкротства Борисовского завода полимерной тары «Полимиз» 3 12.02.2024, 17:43

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Сколько борисовчан останется без работы?

Экономический суд принял решение о начале процедуры банкротства Борисовского завода полимерной тары «Полимиз». Предприятие должно кредиторам около 14 млн рублей при почти втрое меньших собственных активах. Решение суда опубликовано на сайте госреестра сведений о банкротстве, пишет ex-press.live.

Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» был основан в 1968 году, в 2010-х на нем прошла серьезная модернизация.

По информации сайта предприятия, «Полимиз» является крупнейшим производителем упаковочной продукции на территории Беларуси, России и стран ближнего зарубежья. На заводе производят молочную пленку по финской технологии, пищевые стаканчики, крышки, термоусадочную и полиэтиленовую пленку, лотки, одноразовую посуду и т.д.

Контроль государства

В 2015 году Борисовское акционерное общество вложило деньги в покупку акций ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин». Интерес борисовчан был в выпуске на «Альбертине» картона с улучшенными потребительскими качествами, что позволило бы двум предприятиям в кооперации наладить производство импортозамещающей продукции.

Однако возможности борисовчан влиять на управление «Альбертином» были сведены к нулю Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов. Это ведомство в декабре 2015 года неожиданно заблокировало хождение всех акций «Альбертина». Сделано это было после обращения Комитета госконтроля «в целях защиты интересов государства». «Полимиз» и еще один акционер «Альбертина» стали оспаривать это решение в судах.

Верховный суд в ноябре 2017 года признал право миноритариев распоряжаться акциями по своему усмотрению, поскольку никаких «достаточных и убедительных доказательств» о посягательствах на интересы государства представлено не было.

Решение Верховного суда формально было выполнено, но уже в начале 2018 года Департамент Минфина на основании неких новых обстоятельств со стороны КГК опять заблокировал акции «Альбертина».

Одновременно по требованию КГК Борисовский райисполком вынес решение о назначении 4 представителей государства из 7 членов наблюдательного совета «Полимиз».

Государству на тот момент принадлежало всего лишь 0,12% акций ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз». Остальные акции принадлежали ряду частных компаний и физическим лицам. В итоге, контроль государства над «Полимизом» был восстановлен.

Дефолт по облигациям

Решение о начале ликвидации предприятия было принято общим собранием акционеров ОАО «Полимиз» в апреле 2020 года, спустя примерно шесть лет после завершения «масштабной модернизации».

«Можно предположить, что именно эти затраты в итоге оказались неподъемными для бизнеса. В 2020 году завод допустил дефолт по облигациям, которых было выпущено на 4,2 млн рублей по номиналу», — пишет деловое издание Office Life.

В настоящее время в реестре требований кредиторов общая сумма выросла уже до примерно 13,7 млн рублей. Одним из основных кредиторов является «Белгазпромбанк», которому «Полимиз» должен свыше 4,7 млн.

Активов у завода, которые суд признал ликвидными, не более 5,8 млн. Причем большинство из них еще нужно постараться продать. Например, основные средства оценены в 1,3 млн, а складские запасы составляют более 2 млн.

Предположительно, решение о банкротстве предприятия может быть принято 19 апреля. На эту дату назначено разбирательство по делу.