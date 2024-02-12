Политолог: Новый президент Финляндии показал свое отношение к Путину, ответив на один вопрос 6 12.02.2024, 18:10

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Аркадий Мошес

Эпоха прагматического сотрудничества стала историей.

Президентом Финляндии стал экс-премьер страны Александр Стубб. Чего ждут в Финляндии от нового президента?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал директору исследовательской программы по России, Восточному соседству ЕС и по Евразии в Финском институте международных отношений Аркадию Мошесу:

— В ходе президентской кампании на первый план вышли вопросы обеспечения национальной безопасности Финляндии, поскольку вопросы экономики не входят в компетенцию президента. Думаю, что от Стубба ожидают успешной работы, прежде всего, в этой области. От него ждут, что он будет действовать в соответствии с высказанной им программой, продвигая полную и по возможности скорейшую интеграцию Финляндии в НАТО и укрепляя безопасность страны.

— Одна из главных страшилок, которую озвучивают российские власти, это появление в Финляндии баз НАТО после вступления страны в Альянс. Стоит ли этот вопрос на повестке дня в финском обществе?

— Пока нет. Мы знаем позицию нового президента Финляндии: если понадобится, то ядерное оружие может появиться на территории страны, но сейчас этот вопрос в практическом плане не стоит. Думаю, что интеграция будет происходить через наращивание участия финнов в общих мероприятиях НАТО. Например, недавно сообщалось, что финское самолеты и летчики полетят в Румынию. Это достаточно интересно и показательно.

Будут и двусторонние договоры. Есть уже соглашение с американцами о том, что они могут использовать военные объекты на территории Финляндии для своих тренировок и завоза оружия и оборудования, которое им может понадобиться. Но это не какое-то радикальное изменение позиции страны, потому что она двигалась в этом направлении и раньше.

— Что может измениться в вопросе поддержки Украины? Отношений с Россией?

— Относительно поддержки Украины ничего не может измениться. В силу исторической памяти о «зимней войне», а также из-за произошедшей в последние годы «секьюритизации» сознания, финское общество считает, что Украине нужно помогать. Вокруг этого существует практически национальный консенсус. За два года Финляндия отправила уже почти на два миллиарда евро военной помощи Украине, что для маленькой страны достаточно большая сумма.

Что касается отношений с РФ, то Стубб явно исходит из того, что эпоха прагматического сотрудничества стала историей. Отношения Финляндии и России, вероятно, уже никогда не вернутся тем, что существовали до 24 февраля 2022 года. Конкретные вопросы, наверное, будут как-то решаться, но и это не факт. Например, вопрос о том, что делать с границей: открывать или так и держать ее закрытой? Очевидно, что массового давления в пользу открытия границы нет.

Отмечу, что Стубб категоричным «Нет» ответил на заданный во время дебатов вопрос «Если позвонит Путин, возьмете ли вы трубку?». Этой фразой он подчеркнул, что для него общение на высшем политическом уровне с руководством РФ до момента окончания войны в Украине невозможно.

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