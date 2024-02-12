закрыть
12 февраля 2024, понедельник, 18:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Солигорске кондуктор напала на школьницу, которая «не так» оплатила билет

2
  • 12.02.2024, 18:24
  • 1,532
В Солигорске кондуктор напала на школьницу, которая «не так» оплатила билет

Что не понравилось?

Школьница ехала в Солигорск из Старобина на автобусе. Она зашла в транспорт, оплатила поездку через сервис «Оплати». Но вскоре выяснилось, что она осталась «зайцем». На инцидент обращает внимание издание «Электронный Солигорск».

К девушке подошла кондуктор. Она попросила предъявить билет. Школьница показала чек оплаты. Оказалось, что через «Оплати» можно покупать билеты только на городском автобусе.

– Я тебя сейчас высажу! Пойдешь пешком! Это тебе не городской автобус, «Оплати» оплачивать нельзя! Ты уже не первый раз едешь, должна знать! – кричала кондуктор.

– Но ведь около QR-кодов нет никаких надписей, о том, что оплачивать поездку можно только на городских маршрутах. Если бы не проездной, мы бы и сами так могли оплатить. Кондуктор ругалась сильно, но девочку все же не высадила. И она благополучно добралась до города, – рассказали очевидцы.

Так можно ли оплачивать билеты на пригородные автобусы через «Оплати»?

Есть городские и пригородные маршруты. Зачастую в населенные пункты могут ходить обычные «городские» автобусы. Пассажиры, видя QR-код для оплаты, не задумываясь, сканируют. Зачастую – даже не взглянув на сумму. И уверены, что проезд оплачен. Предупреждения о том, что с помощью электронных сервисов можно оплачивать только городские маршруты, действительно нет.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид