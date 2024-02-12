В Солигорске кондуктор напала на школьницу, которая «не так» оплатила билет

В Солигорске кондуктор напала на школьницу, которая «не так» оплатила билет2
- 12.02.2024, 18:24
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Школьница ехала в Солигорск из Старобина на автобусе. Она зашла в транспорт, оплатила поездку через сервис «Оплати». Но вскоре выяснилось, что она осталась «зайцем». На инцидент обращает внимание издание «Электронный Солигорск».
К девушке подошла кондуктор. Она попросила предъявить билет. Школьница показала чек оплаты. Оказалось, что через «Оплати» можно покупать билеты только на городском автобусе.
– Я тебя сейчас высажу! Пойдешь пешком! Это тебе не городской автобус, «Оплати» оплачивать нельзя! Ты уже не первый раз едешь, должна знать! – кричала кондуктор.
– Но ведь около QR-кодов нет никаких надписей, о том, что оплачивать поездку можно только на городских маршрутах. Если бы не проездной, мы бы и сами так могли оплатить. Кондуктор ругалась сильно, но девочку все же не высадила. И она благополучно добралась до города, – рассказали очевидцы.
Так можно ли оплачивать билеты на пригородные автобусы через «Оплати»?
Есть городские и пригородные маршруты. Зачастую в населенные пункты могут ходить обычные «городские» автобусы. Пассажиры, видя QR-код для оплаты, не задумываясь, сканируют. Зачастую – даже не взглянув на сумму. И уверены, что проезд оплачен. Предупреждения о том, что с помощью электронных сервисов можно оплачивать только городские маршруты, действительно нет.