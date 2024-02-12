Обманывает «Шахеды»: стало известно, как работает секретная украинская система «Покрова» 12.02.2024, 18:34

Инженеры нашли уязвимые места в навигационной системе беспилотников.

В распоряжении Украины появилась новейшая система защиты от дронов, которая не зависит от боеприпасов, — общенациональная система радиоэлектронной борьбы под названием «Покрова», которая сбивает с толку навигационные системы российских дронов. Об этом сообщает американская редакция журнала Forbes, отмечая, как украинская система спуфинга «Покрова» сбивает с толку российско-иранские «Шахеды».

Системы РЭБ создают помехи для навигационных систем (GPS и других, например, российской ГЛОНАСС). Спуфинг заставляет их выдавать неверное местоположение, генерируя фальшивый сигнал, и большинство известных примеров приходится на Россию. Водителям, находящимся вблизи Кремля, навигатор говорит, что они находятся в аэропорту, а корабли в Черном море могут казаться находящимися на много километров внутри территории страны.

Украина и раньше сбивала российские беспилотники с помощью спуфинга на коротких дистанциях, но «Покрова» работает на гораздо большем расстоянии.

Это технически сложная задача. Эксперт британского оборонного аналитического центра RUSI Томас Витингтон рассказал Forbes, что для этого потребуется сеть идеально синхронизированных передатчиков. Украинцы уже используют подобную синхронизированную систему управления радарами в своей национальной сети ПВО, поэтому знакомы с этой сферой.

Беспилотники «Шахед» хорошо защищены от систем радиоэлектронной борьбы.

Текущая версия оснащена российским навигационным блоком «Комета-М», позволяющим идентифицировать и исключать сигналы помех. Дроны с «Кометой-М» могут найти дорогу, когда помехи в десятки тысяч раз мощнее спутникового сигнала. «Шахед» также оснащен резервным инерциальным навигационным блоком. Он работает даже при отсутствии спутникового сигнала, но короткое время. Такое сочетание делает дрон труднодоступным для обычных средств радиоэлектронной борьбы. Но у украинских инженеров была возможность разобрать несколько «Шахедов» и найти уязвимые места в их навигационной системе.

«Спуфинг может быть способом обойти контрмеры, такие как устойчивые к помехам приемники», — говорит Витингтон.

«У нас уже есть возможность противодействовать этой системе [Комета-М]», — заявил в сентябре Иван Павленко, начальник Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности украинского Генштаба.

Валерий Залужный, на тот момент Главком ВСУ, раскрыл существование системы «Покрова» в ноябре прошлого года в документе, в котором изложил свои планы по выходу из сложившейся тупиковой ситуации. Залужный не сообщил, когда «Покрова» была активирована, но есть некоторые признаки того, что она работает.

3 февраля официальный Telegram-канал ВВС Украины заявил, что накануне вечером было сбито 11 «Шахедов», а «кроме того, как минимум семь ударных беспилотников не достигли целей». Также недавно были зафиксированы случаи, когда «Шахеды» были захвачены неповрежденными и, судя по всему, нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, а не ракетным или артиллерийским огнем.

Last night, Ukrainian defenders landed a Shahed kamikaze drone using electronic warfare systems in the Dnipropetrovsk Oblast (eastern Ukraine)



The police reported that the drone warhead did not explode. It will be removed and disposed of.



📹Ukraine's National Police pic.twitter.com/UU1lNpD26c — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 9, 2024

Невозможно сказать, насколько эффективна система «Покрова» или как именно она подменяет навигационные сигналы. Украина не раскрывает подробностей о том, куда дроны наносят удары, лишая Россию информации, сколько из них достигают цели. Российские разработчики будут пытаться противостоять спуфингу, а украинцы будут модифицировать свою систему. Между тем, если «Шахед» не сбит, это еще не значит, что он попал в цель.