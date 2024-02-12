Сколько белорусы могут заработать, продав на AliExpress старые банкноты 2 12.02.2024, 18:45

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Самую дорогую коллекцию оценили в 761 рубль.

Многие белорусы помнят денежные знаки, на которых были изображены «белочки», «зайчики» и другие животные.

Эти банкноты давно вышли из оборота. Однако, купить их сегодня можно не только у коллекционеров, пишет bar24.by.

Оказывается, на популярной площадке AliExpress старые белорусские деньги до сих пор в ходу. Там можно найти купюры различных годов и разного номинала. Продавцы заверяют, что все банкноты оригинальные.

Старые деньги продают как поштучно, так и целыми коллекциями.

Самые дешевые белорусские банкноты, которые удалось найти на AliExpress, продаются по 3 рубля 19 копеек за штуку. Это купюры 1998 года выпуска номиналом 1000 и 5000 рублей.

В числе самых дорогих – банкноты 1992 года, на которых есть знаменитые «белочки». Цена за одну купюру доходит до 9 рублей 78 копеек. Если покупать коллекцией, выходит дешевле. Набор из «белочки», «лося», «медведя» и «зубра» продают от 16 до 33 рублей. Примечательно, что знаменитых «зайчиков» в этой коллекции почему-то нет. Нельзя их купить и по-отдельности.

Самая же дорогая коллекция белорусских денег, которая продается на AliExpress, стоит 761 рубль 1 копейку. В нее входит 14 купюр номиналом от 1 рубля до 200 тысяч.