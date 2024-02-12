На аукцион выставили уникальный лимузин экс-президента США 1 12.02.2024, 18:56

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Пробег авто составляет всего 24 300 км.

В США на аукцион Mecum выставили лимузин Chrysler Imperial Crown 1964 года. Автомобиль обслуживал президента США Линдона Джонсона. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Всего выпустили только 10 лимузинов Chrysler Imperial Crown. Их дизайн разработало знаменитое итальянское ателье Ghia.

Конкретно этот автомобиль был арендован Белым Домом у Chrysler за символическую сумму в 1 доллар за год. Изначально его использовала жена Джона Кеннеди, Жаклин. Затем его передали Линдону Джонсону и авто даже принимало участие в его инаугурации. Пробег авто составляет всего 24 300 км.

Огромный лимузин Chrysler Imperial Crown достигает 6,3 м в длину. Его семиместной салон отделан кожей, деревом и дорогой шерстью. Оснащение включает кондиционер, электроприводы стеклоподъемников и перегородки между водителем и пассажирами.

Под капотом Chrysler Imperial Crown установлен 6,8-литровый V8 мощностью 340 л. с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП, причем вместо рычага установлены кнопки.