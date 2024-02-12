Во вторник в Беларуси ожидается до +8 градусов

Во вторник в Беларуси ожидается до +8 градусов3
- 12.02.2024, 19:11
Будет облачно.
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси на 13 февраля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно. Временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на большей части территории, днем местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица, по северо-востоку местами слабый гололед. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 1 - плюс 5 градусов, днем будет колебаться от 0 градусов по северу до плюс 8 градусов по югу.