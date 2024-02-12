закрыть
12 февраля 2024, понедельник, 20:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во вторник в Беларуси ожидается до +8 градусов

3
  • 12.02.2024, 19:11
Во вторник в Беларуси ожидается до +8 градусов

Будет облачно.

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси на 13 февраля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно. Временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на большей части территории, днем местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица, по северо-востоку местами слабый гололед. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1 - плюс 5 градусов, днем будет колебаться от 0 градусов по северу до плюс 8 градусов по югу.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид