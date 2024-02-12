Курс биткоина превысил $49 тысяч 1 12.02.2024, 19:22

Криптовалюта обновила максимум с декабря 2021 года.

Курс биткоина (BTC) вечером 12 февраля на открытии американского рынка превысил отметку $49 тыс. в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance. В последний раз первая криптовалюта торговалась на этом уровне в декабре 2021 года, когда крипторынок вошел в коррекцию после достижения исторических максимумов.

До этого максимум 2024 года для цены биткоина составил $48,9 тыс., пиковый уровень был достигнут 11 января, в первый день запуска торгов акциями спотовых биткоин-ETF, после чего монета планомерно дешевела вплоть до $38,6 тыс., прежде чем возобновить рост.

Резкий рост цены криптовалюты вызвал массовую ликвидацию коротких позиций трейдеров на криптобиржах. По данным Coinglass, всего за час общая сумма принудительно закрытых «шортов» по биткоину превысила $15 млн.

Вторая по величине криптовалюта — Ethereum (ETH) — также выросла, и ее курс превысил отметку $2500, но по динамике роста монета отстает от лидера рынка.