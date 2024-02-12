Как выглядит и сколько стоит самый дорогой дом в Гродно 8 12.02.2024, 20:54

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Двери за 5 тысяч евро каждая, на потолках — лепнина.

В Октябрьском районе Гродно продается двухэтажный дом площадью более 400 квадратных метров. Тут есть дорогая мебель и техника, на потолках — лепнина. А двери, сделанные из массива дерева, стоят приличных денег — 5 тысяч евро каждая, пишет Realt.by. Посмотрите, как выглядит коттедж и что в нем есть.

Дом располагается в коттеджном микрорайоне Барановичи в Гродно, в переулке 2-й Песочный. Его возвели из блоков в 2013 году в два этажа. Стены утеплены минватой, перекрытия между этажами — ж/б плиты. Крышу устелили кровлей из композитной черепицы MetroBond, установили немецкие стеклопакеты Schuсo. Дом имеет два входа. Центральная входная дверь из массива дуба — эта ручная работа. Кстати, она бронированная. Общая площадь коттеджа — 435 м², жилая — 299 м². В доме проживали несколько раз в году.

На первом этаже обустроены кухня, столовая, 3 спальни, кабинет, постирочная и топочная.

Собственный санузел есть в каждой спальне.

В доме много отделочных материалов и сантехники итальянского производства. На полу лежат паркетная доска и керамическая плитка. Потолки достигают 2,84 м на первом этаже и 3,07 на втором. Они отделаны лепниной. На стенах — тканевые обои. В комнатах установлены двери из массива. Автор объявления пишет, что каждая дверь обошлась в 5000 евро.

В доме остаются встроенная кухня из массива с техникой: вытяжкой, духовым шкафом, варочной панелью, посудомоечной машиной, холодильником. Также покупатели смогут воспользоваться дизайнерской мебелью.

Второй этаж — большой open space, где разместились зоны для отдыха и спорта. Здесь имеется и еще одна спальня с санузлом.

Также на территории есть баня с гостевым домом. Там оборудованы парилка, кухня, душевая, комната для отдыха. Домик обставлен мебелью и техникой.

Огороженный участок с автоматическими воротами занимает 14 соток. Он имеет правильную прямоугольную форму. Тут растет газон, высажены плодово-ягодные растения, выложены дорожки из тротуарной плитки. Территория освещается по всему периметру. Сделан навес для двух автомобилей.

Стоит дом 600 тысяч долларов.