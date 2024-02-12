Спецслужбы Латвии взялись за депутата Европарламента из-за возможных связей с ФСБ 2 12.02.2024, 21:14

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Татьяна Жданок

Лидера партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок вызвали в Службу госбезопасности.

Лидера партии «Русский союз Латвии» и депутата Европарламента Татьяну Жданок вызвали в Службу госбезопасности. Причиной стало ее возможное сотрудничество с ФСБ России.

Об этом сообщает LSM.lv.

Жданок на прошлой неделе прибыла с опозданием на ее же созванную пресс-конференцию, объяснив это тем, что ее вызвали в спецслужбу.

«Меня вызвали в десять утра к следователю Булсу. Он никак не хотел со мной расставаться», - заявила Жданок журналистам.

После ухода от следователя она подписала документ, запрещающий ей раскрывать содержание беседы.

В пятницу в СГБ вызвала сопредседателя «Русского союза Латвии» Мирослава Митрофанова. По его словам, его вызвали не в рамках какого-либо процесса, а просто «на беседу».

Служба госбезопасности сейчас оценивает информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами и изучает деятельность «Русского союза Латвии».